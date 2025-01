Tisíc dětí s nadváhou dostane fitness náramky

Normální váhu má podle statistik ve třinácti letech jen polovina dětí v Česku, obézních je zhruba patnáct procent. Ministerstvo zdravotnictví (MZd) představilo kampaň Buď Fit 24 cílenou na děti s nadváhou ve věku šest až jedenáct let. Do roční hry s mobilní aplikací jich pod dohledem pediatrů zapojí tisícovku, dostanou fitness náramek. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v roce 2021 v daném věku asi 673 tisíc dětí. Nadváhu mělo ve stejném roce podle průzkumu u pediatrů deset procent dětí, obézních bylo šestnáct procent.

Rodiče, kteří by měli zájem svoji rodinu do projektu zapojit, mohou oslovit dětského praktického lékaře, uvedla Kristýna Martináková z Národního screeningového centra. Do pilotního projektu zapojí MZd zhruba stovku lékařů. U nich zapojené děti podstoupí vstupní vyšetření a další kontroly po třech měsících, kdy lékař znamenaná výšku, váhu a krevní tlak.

Zároveň u zapojených lékařů dostanou chytrý náramek, který monitoruje jejich aktivitu, a vlastní ID číslo do mobilní aplikace. Jeden týden v měsíci pak zaznamenají i jídelníček. „Mohou například získávat odměny a vytvářet si postavy superhrdinů za splněné úkoly,“ avizovala Martináková. S vlastním zařízením se pak může zapojit i veřejnost, aplikace je volně ke stažení.