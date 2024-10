Úspěšný film Život k sežrání vypráví o dětské obezitě

Loutkový snímek Život k sežrání režisérky a výtvarnice Kristiny Dufkové vstoupil do českých kin. Sklidil úspěch na filmových festivalech v Annecy, Locarnu nebo Karlových Varech. „Je to hlavně příběh o dospívání. Konkrétně je to příběh Bena, který se zamiluje do spolužačky a rozhodne se kvůli ní zhubnout,“ přibližuje producent filmu Matěj Chlupáček. Snímek vypráví o tématech dětské obezity a přijetí sebe sama.