Seriáloví tvůrci oznámili, kdo budou noví Potter, Hermiona a Ron

Do castingu se přihlásilo více než třicet tisíc dětí. Vybraní představitelé ústřední potterovské trojice nejsou úplnými hereckými nováčky, upozorňuje BBC. Skot Dominic McLaughlin hraje mimo jiné v připravované komedii Grow po boku Nicka Frosta, který se v seriálu o Potterovi objeví jako nový Hagrid. Arabella Stantonová účinkuje na West Endu v muzikálu Matilda.

„S potěšením oznamujeme, že jsme našli našeho Harryho, Hermionu a Rona. Talent těchto tří jedinečných herců je úžasný a my se nemůžeme dočkat, až bude svět svědkem jejich společných kouzel na obrazovce. Rádi bychom poděkovali všem desítkám tisíc dětí, které se zúčastnily konkurzu,“ uvedli v prohlášení režisér seriálu Mark Mylod a showrunnerka Francesca Gardinerová.

Stanice HBO, která seriál uvede, už dříve prozradila obsazení dalších rolí, ví se například, že ředitele bradavické školy Brumbála bude hrát John Lithgow a v profesorském sboru zasednou Janet McTeerová či Paapa Essiedu.

Seriál má být podle tvůrců věrnou adaptací celosvětového bestselleru J. K. Rowlingové. Ta se do natáčení zapojila jako výkonná producentka. Seriálový scénář bude mít více prostoru než filmy k rozvedení dějových linií. K závěru by měl dospět nejdříve za deset let. První záběry se mají začít natáčet letos v létě ve Velké Británii a úvodního dílu se fanoušci kouzelnického příběhu dočkají zřejmě příští rok.