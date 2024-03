Do důchodu se bude muset chodit později, míní Jurečka. O podrobnostech je ochoten diskutovat

Věk odchodu do důchodu se podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) nezbytně musí posouvat. Je ale ochoten diskutovat o pravidlech, která tyto posuny stanoví. Ambice Jurečkova ministerstva vypočítávat penzijní věk z předpokládaného věku dožití konkrétního populačního ročníku, od nějž by se odečetlo 21,5 roku, se vůbec nelíbí opozici. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová považuje za zásadní, že takový systém nemá žádnou jasnou hranici. Jurečka a Schillerová debatovali o penzích v Událostech, komentářích.

Že by se měl věk odchodu do penze vypočítávat z očekávaného věku dožití po odečtení konstanty 21,5, je podle ministra práce a sociálních věcí Jurečky tím, že kolem 21,5 roku se dlouhodobě pohybuje průměrná doba, kterou lidé v důchodovém věku žijí. „Tak jsme vzali tuto hodnotu jako hodnotu, se kterou bychom rádi počítali do budoucna,“ poznamenal.

Předsedkyni klubu ANO Schillerové se to však nelíbí. „Demografové návrh pana ministra Jurečky kritizují,“ uvedla. Za problém považuje, že není stanoven stop, kam až by se mohl důchodový věk posunout. Jurečka však neočekává, že by výsledkem mohlo být, že by se do penze odcházelo třeba ve sto letech. „Není to nekonečná hranice, protože nebudeme nekonečně žít. Je to nastaveno na to, že statistický úřad jasně řekne, jaká je předpokládaná doba dožití populace daného roku narození, od toho odečteme 21,5,“ podotkl.

Připustil ale, že zrovna tento výpočet může být nakonec jiný. „Toto je téma, u kterého jsem připraven bavit se o tom, jak změnit způsob nastavení principu, ale opatření jako takové nelze pominout,“ míní. Zásadní pro Jurečku je, že „se dožíváme vyššího věku a z pohledu prognóz to tak bude v následujících dvaceti, třiceti letech, stále ještě poroste doba dožití“. Důchodový věk by podle něj měl být pozdější i proto, že ve srovnání s minulými generacemi také lidé později začínají pracovat.

Schillerová je však skeptická k tomu, aby se věk odchodu do penze vypočítával výhradně automaticky. Nazvala to „orwellovským systémem“. „Vždycky by tam měla zůstat ‚moudrá‘ vláda, která to jednou za pět let posoudí, a to z hlediska všech kritérií,“ míní.