ANO nechce zvýšit věk odchodu do penze, řekl Havlíček. Prosazuje druhý důchodový pilíř

Rozporuplně působila v průběhu čtvrtka prohlášení ohledně jednání o penzijní reformě. Prezident Petr Pavel po setkání koalice i opozice na Hradě řekl, že panovala shoda na prodloužení věku odchodu do důchodu. První místopředseda ANO Karel Havlíček však v pořadu Interview ČT24 vysvětlil, že se hnutí s posunutím hranice nad 65 let neztotožňuje. A přiblížil, proč je podle něj vytvoření druhého důchodového pilíře pro stát zásadní.

Podle Havlíčka šlo na Hradě o slušné jednání v racionálních mantinelech. „Za věc, na které jsme se jednoznačně shodli, můžeme považovat to, že stávající systém je v čase skutečně neudržitelný. Musíme udělat určité kroky pro to, abychom systém změnili,“ uvedl.

Zároveň zdůrazňuje, že hnutí ANO nechce zvýšit věk odchodu do důchodu. „To snad muselo z tiskové konference jasně vyplynout. My jsme řekli, že chceme vidět ten systém komplexně. Jestliže někdo dnes argumentuje tím, kolika let se dožijí lidé a v jaké kondici, tak my jsme ten materiál zpochybnili. Chceme ho aktualizovat a uděláme si jeho oponenturu. Jasně jsme řekli, že prodloužení důchodového věku je bod, na kterém nejsme schopni najít shodu,“ řekl Havlíček.