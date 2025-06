Koordinátorem k bitcoinové kauze je bývalý ústavní soudce Uhlíř

Na zapojení Uhlíře se podle Decroix shodli zástupci všech koaličních stran. TOP 09 se nicméně čtvrteční schůzky nezúčastnila. Ministryně vysvětlila, že to bylo z organizačních důvodů a že TOP 09 telefonicky vyjádřila Uhlířovi podporu. „Věřím, že do celé té komunikace, která nyní leží na mých bedrech, vnese jiný, právní, akademický a justiční pohled,“ řekla k novému koordinátorovi. Opozice ani koalice podle ní nepřišla s jiným jménem.

Uhlíř: Jsem překvapen tím, co se odehrálo

Uhlíř před schůzkou prohlásil, že chce z hlediska práva zkoumat postupy i celé státní správy. „Myslím si, že to ode mě bude vyžadovat dvě věci. První – podívat se dovnitř ministerstva spravedlnosti a říct, jestli se nejenom uvnitř ministerstva, ale státní správy postupovalo řádně. Nemluvím o etických otázkách, ale jen z hlediska právního. A eventuálně dát nějaké doporučení, co by se mohlo změnit. A směrem k veřejnosti sdělit vše, co budu vědět,“ shrnul před příchodem na schůzku.

Zmíněný audit by ostatně měl podle Decroix posoudit jednak obecně postupy ministerstva, protože některé procedury nemusely být zcela funkční, a jednak konkrétně nakládání státu se všemi druhy kryptoměn, nikoliv jen bitcoinů. Na kolik peněz audit a zapojení koordinátora finančně vyjde, nechtěla odhadovat.

Uhlíř také dodal, že bitcoinovou kauzu doposud sledoval pouze z veřejných zdrojů. „Mám-li to říct velmi mírně, jsem velmi překvapen tím, co se odehrálo,“ komentoval aféru. Uhlíř byl doposud aktivní na sociálních sítích, kde zveřejňoval glosy z justičního prostředí. Uvedl, že se rozloučil se svými sledovateli do doby, než se objasňování kauzy vyřídí, protože ji nechce komentovat přes sítě.