Putin vidí možné setkání s Trumpem jako „velmi přínosné“

Rovněž uvedl, že pochybuje o tom, že by Německo mohlo jako prostředník přispět k jednáním s Ukrajinou více než Spojené státy. „Prostředník musí být neutrální. A když vidíme německé tanky na bojišti a nyní hledíme na to, že spolková republika zvažuje dodání taurusů k útokům na ruské území s využitím nejen techniky, ale i důstojníků bundeswehru, tak to samozřejmě vyvolává otázky,“ prohlásil.

Putin dále prohlásil, že je ochoten jednat s německým kancléřem Friedrichem Merzem, pokud mu zavolá. „Pokud spolkový kancléř chce zavolat a jednat, už jsem to řekl mnohokrát, tak my neodmítáme žádný kontakt. Jsme k tomu vždy otevřeni,“ tvrdí ruský vládce.

Ukrajina od Německa získala tanky Leopard a má rovněž zájem o střely Taurus, které ale Berlín zatím poskytnout odmítá. Pokud by je Berlín Ukrajině předal, považovalo by to Rusko podle Putina za přímé zapojení Německa do války.

Vůdce Kremlu také řekl, že je připraven se „v závěrečné fázi jednání“ setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Mezi Ruskem a Ukrajinou se odehrála dvě kola jednání, která až na výměnu vězňů a těl padlých vojáků konkrétní výsledky nepřinesla. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi.