V prestižních grantech se Česku nedaří, do Prahy putuje jediný

Výsledek je zklamáním pro českou vědu, ale i pro vědecké instituce na východě Evropské unie obecně. Noví příjemci grantů působí na univerzitách a ve výzkumných centrech ve 23 členských státech EU a přidružených zemích. Nejúspěšnější byla Velká Británie , která se do projektu vrátila teprve nedávno, poté, co v něm chyběla kvůli brexitu. Další v pořadí jsou Německo, Itálie, Nizozemsko a Francie.

„Zkušení vědci, tedy lidé mého věku, neuměli tak dobře anglicky. Já třeba angličtinu na škole vůbec neměla, vyjet do zahraničí za nás nebylo triviální a neexistovala žádná umělá inteligence, která by nám grantovou žádost opravila,“ popsala.

O problémech bývalého východního bloku se podle ní dobře ví, nicméně je obtížné objektivní nevýhody nějak kompenzovat. „Každý tuší, že tyto země mají potenciál, který z různých důvodů nejsou schopny plně využívat,“ podotkla Valkárová.

Upozornila také na další úskalí: „Není tak jednoduché si podat ERC grant a v zemích, kde je málo příkladů, třeba nevědí, jak to mají udělat. A navíc je jasná korelace mezi tím, kolik peněz jde do vědy a kolik ERC grantistů země mají. My vydáváme skoro dvě procenta HDP na výzkum a vývoj, na Slovensku je to pouze půl procenta HDP a nemají skoro žádné ERC grantisty,“ konstatovala Valkárová.

Humanitní úspěch jde na Karlovu univerzitu

Grant ve výši 2,5 milionu eur získal výzkum historičky Kateřiny Čapkové z katedry Blízkého východu na Karlově univerzitě. Její projekt s názvem Inkluzivní dějiny středovýchodní Evropy od poloviny 19. století po současnost je podle Univerzity Karlovy zároveň prvním výzkumem z oblasti humanitních a společenských věd, který byl připraven na české instituci a v této grantové kategorii uspěl.

Projekt má ambici vypracovat koncepčně nový výklad středovýchodní Evropy, který bere v úvahu mnohohlasí historických aktérů. Čapková pro takovou analýzu vybrala přednostně perspektivu Romů a Sintů, Židů a lidí s postižením.