Ceny Anděl vyhlásí vítěze za rok 2024

Loňskou hudební produkci na české scéně zhodnotí v sobotu 5. dubna Ceny Anděl. Vítěze vyhlásí v přímém přenosu České televize od 21:20, část nominovaných také živě vystoupí. S nejvíce nominacemi, stejně jako loni, do závěrečného večera vstupuje Viktor Sheen.

Rapper Viktor Sheen obdržel celkem tři nominace. Anděla může získat v kategoriích skladba, sólový interpret a rap, a to díky desce Impostor Syndrom. „Umí mluvit jazykem své generace a oslovuje ji,“ oceňuje na Sheenovi Honza Vedral, předseda České hudební akademie, která Anděly uděluje. „Bavit se o žánrech jako hip hop, rap je dávno pryč, to je popová hvězda, jeho alba, ale i jeho stará alba jsou stále nejposlouchanějšími věcmi v České republice,“ dodal.

Ceny Anděl uděluje Česká hudební akademie v celkem patnácti kategoriích, hlavních i žánrových. „Letos jsme měli téměř pět set hlasujících členů akademie. Andělé nejsou ceny hudebních kritiků, jsou to ceny hudební branže. Jsou tam nejen novináři, ale i dramaturgové, koncertní promotéři, hudebníci, producenti,“ doplnil Vedral. Dodal, že píseň vytvořená umělou inteligencí je diskvalifikována.

Akademici také vybírají osobnost, která bude během večera uvedena do Síně slávy.

Hudební vystoupení a osm moderátorů

Vyhlašování nejlepších interpretů, interpretek a desek hostí Křižíkovy pavilony na pražském Výstavišti. Během večera živě vystoupí někteří nominovaní, například Ewa Farna s Annet X, Rozálie, Ben Cristovao nebo Monkey Business. Zahrají také slovenští rockeři Billy Barman.

Ani moderátor nebude jen jeden, na pódiu se vystřídá osm průvodců večerem, kromě těch spojených s hudbou, jako Ewa Farna a Tonya Graves, také třeba Mikýř, Vojtěch Kotek či Jakub Štáfek.

Za loňským rokem se ohlížejí rovněž jiné tuzemské hudební ceny, které udělují kritici a publicisté. V cenách Vinyla vyniklo album I want to feel safe od rappera Ankiho, plzeňská formace Ida The Young a festival Sanatorium Sonorum. Ocenění Apollo vítěze vyhlásí v květnu.