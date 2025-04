Izrael dál nevpustí žádnou humanitární pomoc do Gazy

16. 4. 2025 Aktualizováno před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Times of Israel

Do Pásma Gazy nebude za současné situace vpuštěna žádná humanitární pomoc, uvedl ve středu podle agentur izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Spolu s dalšími kroky je to podle něj jeden z hlavních nástrojů tlaku, který Izrael vyvíjí na palestinské teroristické hnutí Hamás.

Kac zdůraznil, že Izrael v této fázi nemá v úmyslu obnovit humanitární pomoc do palestinské enklávy. „Jak jsem zmínil ve svém prohlášení, izraelská politika je jasná a do Gazy se nechystá žádná humanitární pomoc,“ uvedl podle serveru Times of Israel.

„Pokud jde o budoucnost, musí být vybudován mechanismus pro využívání civilních společností, aby se Hamásu neumožnil přístup (k pomoci),“ dodal ministr.