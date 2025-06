Část auditu bitcoinové kauzy by mohla být hotová v červenci, říká Decroix

před 21 m minutami | Zdroj: ČT24

Externí audit, který hodlá kvůli bitcoinové kauze zadat na ministerstvu spravedlnosti nová šéfka resortu Eva Decroix (ODS), by mohl být celý dostupný do voleb, část ideálně už v červenci. Ministryně to řekla v Interview ČT24, které moderovala Tereza Řezníčková. O výsledku auditu bude informovat nestranický koordinátor, jehož může podle Decroix navrhnout i opozice.

„Audit bude, pokud to jen auditorská firma stihne, v co nejvyšší míře – samozřejmě bych doufala, že celý – dostupný před volbami. Budu se snažit, aby část toho byla v červenci, pokusíme se to rozfázovat,“ řekla Decroix v Interview ČT24 k auditu, který hodlá na ministerstvu kvůli bitcoinové kauze zadat. Nejen o výsledku auditu bude podle ní informovat nezávislý koordinátor. „Jsem přesvědčena, že celé komunikaci, i v rámci porad vedení ministerstva, pomůže, když toto bude komunikovat osoba, která nemůže být podezírána – ani veřejností, ani justiční a právní obcí – z toho, že má zájem nějakým způsobem lavírovat.“

Nová ministryně uvedla, že bude ráda, když i opozice přijde s vlastním jménem. „Účelem koordinátora je, aby byl respektovaný napříč a aby byl i akceptovatelný pro opozici.“ Decroix už dříve řekla, že po nástupu do úřadu předloží časovou osu událostí vedoucích k bitcoinové kauze. Koaliční hnutí STAN dalo najevo, že chce osu do čtrnácti dnů. „To je velmi rozumný termín a už na tom pracujeme,“ komentovala to v Interview ČT24 Decroix.

„Chceme uvést fakta, právní hodnocení nemají dělat politici“ Nová ministryně řekla, že považuje za důležité „informovat veřejnost o jednotlivých faktech, která se stala, o jednotlivých událostech a skutečnostech“ bitcoinové kauzy. „(Určit) jakým způsobem, (jestli) kdo komu naletěl, a jak se to dá hodnotit právně – to nemají dělat politici. To musejí dělat buď jen orgány činné v trestním řízení, nebo ve finále soudy. A to je to, co se budu snažit v průběhu svého působení vysvětlovat,“ řekla s tím, že je přesvědčena, že tímto způsobem lze vyvrátit „spekulace“, které kauzu provázejí. „Kauz v rámci politického nebo justičního života naše republika už zažila spoustu a jsem přesvědčena, že jsme schopni projít i touto kauzou, aniž by spekulace narušily celý řád, celý systém,“ míní politička.