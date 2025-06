Decroix není příkladem transparentnosti, míní místopředseda Pirátů

Kandidátka na ministryni spravedlnosti Eva Decroix (ODS) není příkladem transparentnosti a čistoty politického prostředí, míní místopředseda Pirátů Michal Bláha. „Je to vidět i na jejím pozměňovacím návrhu o zákonech o lobbistech, který velmi ‚seřezala‘, a ukázalo se, že to byl návrh, který dostala od (investiční skupiny) PPF,“ uvedl Bláha v Interview ČT24 moderovaném Terezou Kručinskou. Decroix se však dříve vyjádřila, že jí nezáleží na tom, kdo napíše první slova, ale že si stojí za tím, co předložila. „Pokud zastává názor, že legislativa má vznikat potají (...), proč bych si měl myslet, že vyšetřování bitcoinové kauzy bude dělat jinak,“ dodal Bláha.