Maledivy zakázaly kvůli Gaze Izraelcům vstup

před 3 h hodinami | Zdroj: Times of Israel , The Middle East Eye , ČTK , Anadolu

Maledivy s okamžitou platností zakázaly vstup do země Izraelcům a osobám s dvojím občanstvím. Píše to server Times of Israel (ToI). Asijský ostrovní stát zákon odsouhlasil na protest proti izraelské vojenské ofenzivě v Pásmu Gazy a v solidaritě s Palestinci. Jeruzalém obvinění z genocidy opakovaně odmítá.