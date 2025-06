Poslali jsme Ukrajině patrioty, řekl izraelský diplomat. Ministerstvo to popřelo

Izrael pomohl posílit protivzdušnou obranu Ukrajiny tím, že jí poskytl americké rakety Patriot, prohlásil izraelský velvyslanec v Kyjevě Michael Brodsky. Šlo zřejmě o první veřejné uznání přímé izraelské pomoci Ukrajině. Izraelské ministerstvo zahraničí to ale později popřelo, údajně po dotazu Ruska.

„Ovšem o tom se bohužel moc nemluví. Ale když se tvrdí, že Izrael nepomohl Ukrajině, tak to není pravda,“ dodal diplomat který ale neupřesnil, kdy Jeruzalém tyto zbraně Kyjevu předal.

„Mimochodem, tyto systémy se nyní nacházejí na Ukrajině. Jsou to izraelské systémy, které byly v izraelské výzbroji na počátku 90. let. Souhlasili jsme s jejich předáním Ukrajině,“ řekl Brodsky.

Brodsky v rozhovoru s ukrajinskou bloggerkou uvedl, že Izrael předal Ukrajině patrioty, které dostal od Spojených států a které ho během první války v Perském zálivu na počátku 90. let chránily před iráckými raketami.

Ynet dodal, že „podle dostupných informací“ Rusko požadovalo od Izraele po zveřejnění zprávy o předání patriotů Ukrajině vysvětlení, což vedlo k oficiálnímu popření dodávky ze strany Jeruzaléma.

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhij Tychyj dodávky izraelských systémů Patriot na Ukrajinu ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. „Vítáme signály z Izraele o jeho připravenosti poskytnout vojenskou pomoc,“ citovala ho ukrajinská média.

Opatrný Jeruzalém

Izraelský přístup k ruské válce na Ukrajině je velmi opatrný. Jeruzalém se snaží vyhnout otevřenému konfliktu s Moskvou, a to především kvůli obavám z možného dopadu na svobodu izraelských operací v Sýrii, kde byly ruské síly rozmístěny na podporu režimu Bašára Asada až do jeho pádu, připomněl Ynet.

Podle Reuters Izrael lobuje ve Washingtonu za zachování ruských základen v Sýrii, aby tak omezil vliv Turecka.

Izrael se důsledně zdržuje dodávek zbraní Ukrajině také s odvoláním na obavy z vyčerpání vlastních strategických zásob a další operační problémy, dodal Ynet.

Premiér Benjamin Netanjahu třeba dříve uvedl, že zbraně dodané Kyjevu by se mohly na bojišti dostat do rukou Rusů a od nich jejich spojenci Íránu a mohly by být použity proti Izraeli.