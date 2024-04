Íránské střely ničil Šíp, Železná kopule i Patriot. Izrael budoval štít celé dekády

Bezprecedentní íránský útok na Izrael ukázal, že dekády masivních výdajů židovského státu a USA do budování protiraketového deštníku se vyplatily. Do akce se v noci na neděli zapojily systémy jako Iron Dome (Železná kopule) či Arrow (Šíp), které s pomocí spojenců v regionu zlikvidovaly drtivou většinu raket a dronů. Spojené státy využily bojové letouny, systém Patriot v Iráku a také Aegis umístěný ve Středomoří. Podle CNN šlo Teheránu o symbolickou odvetu, okázalou demonstraci síly, která nezpůsobí větší škody ani nerozpoutá otevřenou válku.

Nejkratší vzdálenost z Íránu do Izraele činí tisíc kilometrů a vede přes Irák, Sýrii a Jordánsko. Podle experta na munici Františka Krejčíře z Univerzity obrany to vypadá, že byly použity rakety středního dosahu, které mají dolet právě přes tisíc kilometrů.

Americký prezident Joe Biden navíc už před íránským útokem nechal do regionu přesunout americká letadla a čtyři válečná plavidla včetně letadlové lodi USS Eisenhower do severní oblasti Rudého moře. Ze kterých základen americké letouny proti íránským střelám a dronům zasahovaly, Washington oficiálně nezveřejnil, píše Reuters.

Sestřelovat drony a střely pomáhaly Izraelcům během íránského úderu rovněž stíhačky F-35. Ředitel izraelské organizace protiraketové obrany Moše Patel po íránském úderu prohlásil, že téměř čtyřicet let investic do programu „Hvězdné války“ se Izraeli vyplatilo. „Všechny obranné systémy se osvědčily. Všechny jejich akce byly koordinovány po důkladné přípravě a vývoji systémů, simulacích a integraci se skutečnými bitevními jednotkami,“ hodnotil Patel podle serveru Politico .

„Ale musíme si být jisti, že budeme připraveni na příště, protože nějaké příště určitě nastane. Musíme vycházet z toho, že Íránci se do budoucna pořádně připraví a pokusí se naše obranné systémy prorazit. To znamená, že musíme být o krok před našimi nepřáteli, ne o krok pozadu,“ zdůraznil generál.

Minimální škody a takřka úplná likvidace raket překvapily brigádního generála ve výslužbě Cviku Haimoviče, který dříve velel izraelské protivzdušné obraně. „(Bylo to) výborně synchronizované a koordinované mezi všemi složkami – letectvem, pozemními silami. A ano, mám-li být upřímný, je to velmi vysoké procento, mnohem vyšší, než jsme očekávali, kdybyste se mě zeptali o tři dny dříve,“ řekl Haimovič agentuře Reuters.

Spekulace o nové protiíránské koalici

Další vývoj konfliktu zůstává nejasný. Izrael slíbil, že na íránský útok odpoví, jen vedení země ještě nenalezlo shodu na čase a rozsahu této odvety. Deník The Wall Street Journal v pondělí přišel se zprávou, že izraelská odpověď by mohla přijít ještě ten den poté, co se sešel izraelský válečný kabinet, aby projednal možnosti. Hovořil údajně o „bolestivém“ protiúderu vůči Íránu, který by ale nezažehl válku, přičemž cílem kabinetu je reakce, kterou nezablokuje Washington.

Spojené státy ještě předtím oznámily, že se k izraelské akci nepřipojí. Západ vyzývá vládu premiéra Benjamina Netanjahua k umírněnosti, protože se obává rozsáhlejšího konfliktu. Ten by měl značný dopad na celý svět, mimo jiné lze očekávat prudký nárůst cen ropy.

Izrael ale v posledních týdnech nereaguje ani na zvyšující se nátlak zejména ze strany USA, pokud jde o příměří v Pásmu Gazy.

„Íránský útok pomohl Izraeli nabýt lepší postavení na mezinárodní scéně, kdy je už několik měsíců ostře kritizován za postup v Gaze, a íránský útok od toho odvedl pozornost. Domnívám se, že někteří racionálnější členové izraelské vlády to mohou cítit jako příležitost, aby vybudovali mezinárodní koalici proti Íránu a aby později došlo k úderům proti íránským cílům třeba v Sýrii, a že třeba nedojde k odvetě stejným způsobem přímo na íránské území. To by nevyhnutelně vedlo k válce mezi oběma zeměmi,“ myslí si výzkumný pracovník Jakub Záhora z Pražského centra pro výzkum míru.

Podle Záhory by se ale nejednalo o útočnou koalici, nýbrž obrannou alianci, která by se zaměřila kupříkladu na intenzivnější společná vojenská cvičení, výměnu zpravodajských informací či technologií, jelikož válku s Íránem si nikdo nepřeje.

I podle některých Izraelců vedení židovského státu porušilo „pravidla hry“, když zaútočilo na íránský konzulát, přičemž dosud se podobné útoky konaly na území třetích států, upozornil Záhora. Podle některých kritiků udělal tedy chybu premiér Benjamin Netanjahu, když tímto krokem nebývale zvýšil napětí mezi oběma znepřátelenými zeměmi, poznamenal expert.