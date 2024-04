Zóna ČT24: Izrael využil proti íránskému útoku letouny F-35. Nazývají je „mocné“

Jde celkem o 39 strojů. V Izraeli jim říkají Adir, v hebrejštině Mocný. První dva neviditelné letouny, které dosahují rychlosti skoro dvou tisíc kilometrů za hodinu, dorazily do země v roce 2016.

Od loňského října a začátku války v Pásmu Gazy letectvo své stíhačky všech typů používá proti cílům Hizballáhu v Libanonu i proti teroristům Hamásu v Gaze. O konkrétním nasazení strojů F-35 zpravidla mlčí. Výjimkou byl listopad, kdy armáda zveřejnila první známé video, na kterém stíhačka ničí střelu s plochou dráhou letu. Vypálit ji měli proíránští povstalci z Jemenu.

Několik střel zasáhlo 1. dubna íránský konzulát v syrském Damašku. Zemřelo sedm členů Íránských revolučních gard včetně dvou generálů. Teherán tvrdí, že to byly právě izraelské F-35, co jeho diplomatickou misi napadlo. Armáda to nepotvrdila.