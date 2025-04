Nejdražší soudní kampaň v historii USA otestuje moc Muska

před 55 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK , AP , Forbes , Reuters , Politico , The New York Times , PBS News

Úterní volby do Nejvyššího soudu státu Wisconsin budí v USA nebývalé emoce. Demokraté a republikáni nalili do kampaně rekordní částky, aby podpořili kandidáty, kteří mohou rozhodovat o klíčových tématech jako potraty, volební pravidla či přerozdělení obvodů v Kongresu. Místní obyvatelé mají obavy ze zpolitizování justice. Kritika míří hlavně na kampaň miliardáře Elona Muska. Demokraté z klání udělali de facto referendum o něm a politice prezidenta Donalda Trumpa.

Liberální soudci mají v současné době v justičním orgánu většinu čtyři ku třem. Demokratická strana podporuje liberální soudce a kandidáty. V letošním klání je to okresní soudkyně Susan Crawfordová, která podporuje právo na potrat a je známá pro své levicově orientované názory. V průzkumech Crawfordová vede. Nedávná sondáž společnosti SoCal Strategies ukázala, že kandidátka by mohla získat padesát procent hlasů, zatímco její soupeř 42 procent.

Právě soudci ve Wisconsinu by navíc mohli překreslit státní kongresové mapy a pomoci tak jedné ze stran ovládnout Sněmovnu reprezentantů, a to změnou pouhého jednoho či dvou obvodů. Republikáni nyní kontrolují šest z osmi kongresových obvodů Wisconsinu.

Pro Trumpa a jeho tým je klíčové zejména to, že právě nejvyšší soud v tomto „swing“ státě, v němž jsou tradičně vyrovnané síly republikánů a demokratů, nejspíš bude rozhodovat o pravidlech hlasování pro střednědobé volby do Kongresu v roce 2026 a prezidentské volby v roce 2028, ve kterých bude Wisconsin klíčovým bojištěm. Trump loni v listopadu v tomto státě zvítězil o necelý procentní bod, upozorňuje Reuters .

Nejvyšší soud ve Wisconsinu loni odmítl zvážit zpochybnění aktuálních kongresových map vytvořených republikány, ale v budoucnu by mohl změnit názor. „Kterákoli strana ovládá sněmovnu, do značné míry ovládá zemi, která pak řídí kurz západní civilizace,“ citoval Forbes Muskovo vyjádření k dopadu soudního klání.

Ten vznikl s podporou řady prominentních technologických obchodníků na podporu Trumpovy loňské prezidentské kampaně. Podle listu The New York Times stovky zaměstnanců America PAC v poslední době klepalo na dveře voličů ve Wisconsinu a nabízelo jim hotovost za podpis petice za wisconsinskou opozici nebo fotografii, kde dali palec nahoru Schimelovi.

Přestože má být soudní klání nadstranické, jak demokraté, tak republikáni investovali do podpory kandidátů rekordní částky. List Milwaukee Journal Sentinel odhaduje, že půjde celkem o sto milionů dolarů (2,3 miliardy korun), což je historicky nejvyšší částka vynaložená na soudní klání v jednotlivém státě USA. Jednalo by se o dvojnásobek peněz využitých v kampani v roce 2023, píše Forbes.

Musk se také obává, že by liberální většina mohla překreslit mapu Kongresu ve Wisconsinu, což by mohlo změnit rovnováhu sil v celé Sněmovně reprezentantů. „A pak nebudeme schopni projít změnami, které si americký lid přeje,“ prohlásil miliardář podle Reuters.

Muskovy skupiny se začaly ve Wisconsinu více angažovat poté, co jeho společnost Tesla zažalovala stát kvůli rozhodnutí, které jí zablokovalo otevření obchodních zastoupení ve státě. Wisconsin obecně zakazuje výrobcům automobilů vlastnit obchodní zastoupení a stát zamítl žádost Tesly o výjimky ze zákona. Případ by mohl skončit až u nejvyššího soudu a demokraté miliardáře viní ze střetu zájmů.

Kontroverzní Muskovy šeky

V neděli Musk předal dvěma voličům ve Wisconsinu šeky na milion dolarů (23 milionů korun) za podporu Schimela a označil je za mluvčí své politické skupiny. Podle webu Fox News jsou příjemci šeků voliči, kteří podepsali petici požadující konec „aktivistických soudců“. Musk dále oznámil, že dalším příznivcům konzervativního kandidáta zaplatí 20 dolarů (460 korun) za každého voliče, kterého v následujících dvou dnech přilákají.

Těsně před nedělním mítinkem nejvyšší soud státu jednomyslně odmítl projednat žalobu wisconsinského generálního prokurátora podporovaného Demokratickou stranou, který chtěl Muskovi na poslední chvíli zabránit v předání šeků.

Místní obyvatelé mají z obrovských sum investovaných do klání vlivnými lidmi mimo Wisconsin obavy. Dvaasedmdesátiletý konzervativec Steve Ravely, který považuje za klíčová témata ekonomiku a migraci a volí Schimela, řekl agentuře AP, že ho znepokojují „vnější peníze, které přicházejí do našich místních voleb“. „K smrti se bojím Sorose. Proč strká nos do našich komunálních voleb, to jde mimo moje chápání,“ uvedl.

Rovněž jednasedmdesátiletá volička Crawfordové Ellen Gilliganová vyjádřila zděšení nad množstvím peněz, jež proudí do kampaně zvenčí. Zejména Muskovy příspěvky „by mohly nespravedlivě převrátit misky vah“, sdělila své obavy AP.