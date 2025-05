Stát musí více investovat a inovovat, soudí šéf Hospodářské komory

Podíl investic na celkových výdajích státu dlouhodobě stagnuje. Je nutné investice navýšit, Česká republika musí být konkurenceschopná. Na čtvrtečním 37. celostátním sněmu Hospodářské komory v Praze to uvedl její prezident Zdeněk Zajíček. Stejně jako se podnikatelé neustále přizpůsobují novým trendům, i stát by měl modernizovat a inovovat, míní Zajíček.

Podíl investic na celkových výdajích státu se od roku 2019 před pandemií covidu-19 drží kolem deseti procent, přičemž v loňském roce činil 9,5 procenta, uvedl Zajíček. Za krok správným směrem považuje vznik Vládního výboru pro strategické investice, podle něj je potřeba věci řešit i na nadresortní úrovni. Zároveň podotkl, že se věci nemohou změnit za jedno volební období, je to práce na delší čas.

Také opět poukázal na přílišnou byrokratickou zátěž podnikatelů. Zhruba osmdesát procent regulací podle něj pochází z Evropské unie, proto se musí přístup změnit také tam. „My potřebujeme jako podnikatelé svobodu, protože svoboda přináší inovace, iniciativu. Svoboda je to, co táhlo Evropu dopředu, a my se k tomu musíme vrátit,“ řekl Zajíček.

Snížení byrokratické zátěže by podle něj mohlo být společným cílem politické reprezentace, která vznikne po sněmovních volbách na podzim. „Teď je nejlepší čas na reálné kroky,“ myslí si.