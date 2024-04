Téměř polovinu íránských a jemenských dronů mířících na Izrael sestřelili Američané, uvedlo velitelství

CENTCOM uvedl, že v noci ze soboty na neděli zničil střely a drony vypálené z Íránu a částí Jemenu pod kontrolou povstaleckých hútíů, a to „včetně balistické rakety na odpalovacím zařízení a sedmi bezpilotních letounů zničených na zemi před jejich vysláním“.

Íránem podporovaní šíitští povstalci hútíové ovládají velkou část západního Jemenu. Noční íránský útok na Izrael mluvčí hútíů už dříve označil za legitimní čin a dodal, že také sami povstalci jsou v přímé konfrontaci s Izraelem.

List The Times of Israel (ToI) poznamenal, že americkou armádou zmíněná osmdesátka zneškodněných dronů by znamenala téměř polovinu ze 170 bezpilotních letounů, které podle izraelských ozbrojených sil Írán o víkendu na Izrael vyslal.

„CENTCOM zůstává připraven podpořit obranu Izraele proti těmto nebezpečným akcím Íránu. Budeme nadále spolupracovat se všemi našimi regionálními partnery na zvýšení regionální bezpečnosti,“ napsala americká armáda.