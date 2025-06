Šest set míst bez signálu musejí operátoři pokrýt do roku 2030, rozhodl úřad

Mobilní operátoři by měli do konce roku 2030 pokrýt šest set bílých míst, kde dosud není dostupný kvalitní mobilní signál. Vybírat budou ze seznamu více než 1600 lokalit, které v Česku zbývají. Počítá s tím rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Do roku 2031 mají operátoři pokrýt signálem také hlavní železniční koridory, uvedl ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN). Podle ČTÚ je v současné době mobilním signálem pokryto 99 procent populace.