V New Yorku na několik hodin zadrželi kandidáta na starostu

Demokratický kandidát na starostu New Yorku a městský finanční kontrolor Brad Lander byl v úterý zatčen u imigračního soudu, informovala agentura Reuters. O několik hodin později byl propuštěn. Podle Reuters jde o další případ zadržení veřejného činitele v rámci imigračních razií amerického prezidenta Donalda Trumpa.

V příspěvku doprovázejícím video připisovaném Landerově manželce se uvádí, že politik doprovázel obžalovaného z imigračního soudu, načež byl zadržen agenty imigračního a celního úřadu. „Nepřekážím, stojím přímo tady na chodbě. Požádal jsem o nahlédnutí do soudního příkazu,“ říká Lander na videu. „Nemáte pravomoc zatýkat americké občany, kteří žádají o soudní příkaz,“ dodal.

Lander, který patří mezi jedenáct demokratických kandidátů usilujících o křeslo současného starosty Erica Adamse, byl na videu zveřejněném na sociálních sítích zachycen, jak mu muži v civilu nasazují pouta a vedou ho do výtahu. Jeden z mužů měl na sobě vestu s nápisem „policejní federální agent“.

Lander po propuštění podle CNN uvedl, že chce upozornit na problém migrantů, kteří čelí soudnímu řízení a často tak musí učinit bez přístupu k právnímu zastoupení. „Dnes večer budu spát ve své posteli, v bezpečí se svou rodinou,“ řekl Lander novinářům a davu příznivců, kteří se shromáždili před soudem před jeho propuštěním. „Jsem vděčný za to, že nejsou vznesena obvinění, pokud se ale tak stane, mám právníka. Nemusím se bát o svá práva na řádný proces,“ dodal.

Nejde o první případ zadržení veřejného činitele. Už minulý týden byl demokratický senátor za Kalifornii Alex Padilla ochrankou odveden z tiskové konference ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové, povalen na zem a spoután poté, co chtěl ministryni položit pár dotazů.

Právě kvůli raziím v nejlidnatějším kalifornském městě protesty propukly. Další lidé se do nich ale zapojili až poté, co byla z Trumpova rozhodnutí nasazena Národní garda. Prezident do Los Angeles proti vůli demokratického guvernéra Gavina Newsoma povolal na čtyři tisíce příslušníků Národní gardy a sedm set příslušníků námořní pěchoty. Newsom prohlásil, že Trump přes druhé největší americké město natáhl vojenskou síť a že demokracie je v USA pod útokem.

Trumpova administrativa rovněž obvinila demokratickou členku Sněmovny reprezentantů LaMonicu McIverovou z potyčky u brány soukromého imigračního detenčního centra 9. května, když se zákonodárci snažili provést dohledovou návštěvu. Zatkla také demokratického starostu Newarku Rasa Baraku, který nyní kandiduje na guvernéra New Jersey, ačkoli později od zatčení upustila. Baraka kvůli incidentu podal žalobu.

Jak poznamenává Reuters, současný starosta New Yorku Adams po odchodu z Demokratické strany usiluje o znovuzvolení. V minulosti podpořil Trumpův zásah proti nelegální imigraci. Předtím byl obviněn z korupce, ale ministerstvo spravedlnosti obvinění zamítlo s tím, že případ odvádí jeho pozornost od pomoci Trumpovi při zintenzivnění deportací.