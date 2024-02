Írán prosazuje své zájmy na Blízkém východě přes síť teroristických milic. Střetů mezi nimi a Američany přibývá

Hizballáh se zrodil počátkem 80. let minulého století, a to s přímou podporou íránských revolučních gard, paramilitantní bezpečnostní služby, která se zodpovídá pouze nejvyššímu vůdci ajatolláhovi Alímu Chameneímu. Vznik organizace byl reakcí na vpád Izraele do Libanonu, který byl odpovědí na pokus o vraždu izraelského velvyslance ve Velké Británii Šlomo Argova palestinskou Organizací Abu Nidala.

V krátkodobém horizontu by jakákoli přímá odveta USA proti íránským zájmům mohla zvýšit napětí v regionu a prohloubit cyklus odvetných úderů mezi USA a Íránem podporovanými silami, což by zvýšilo riziko širšího regionálního konfliktu. A vzhledem k tomu, že útočící proíránské milice se odvolávaly na válku mezi Izraelem a Hamásem, mohla by jakákoli reakce Američanů nepřímo ovlivnit průběh tohoto konfliktu, což by mělo dopad na budoucí diplomatické úsilí a rovnováhu sil v regionu.

Na Írán napojené organizace tak stupňují svou agresi a čím dál tím více se zaplétají do cyklů útoků a odvetných opatření se Spojenými státy, jenže bez toho, aby se musel Írán přímo angažovat. Podle mnoha odborníků se chce vyhnout přímé válce se Spojenými státy. To však neznamená, že „důsledkem takovéto krize válka být nemůže“, píše Takeyh.