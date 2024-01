Hútíové vycházejí ze sekty a silného kmene. Po letech válčení ohrožují světový obchod

před 44 m minutami | Zdroj: ČT24 , Britannica , The Times , Politico , Encyclopaedia of Islam

„Jde o velmi tvrdou islamistickou rétoriku podobnou tomu, co vyznávají Islámský stát nebo al-Kaida. Je to tedy nejen povstalecká skupina, která bojuje v občanské válce v Jemenu, ale současně i organizace s protizápadním a protiizraelským akcentem,“ rozvádí.

„Hútíové jsou šíitská skupina, vlastně náboženská sekta. Současně je to politická organizace, která má hodně islamistický podtext. Ostatně dokládá to i její vlajka, na které jsou hesla o zničení Západu a Izraele,“ vysvětluje politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Někdy se o nich píše také jako o H(h)úsiích. To proto, že v arabštině se jejich jméno píše s hláskou ثي, která se čte jako jako anglické „th“ ve slově think, což se dá přepsat jako „t“ i „s“.

Husajn al-Hútí byl významný klerik, který následoval kariéru svého otce. Oba se hlásili k šíitské sektě Zajdíja. Ta, stejně jako jiná šíitská hnutí, vycházela už v osmém století z myšlenky, že obec věřících může vést jen člen Mohamedovy rodiny – ale také již tehdy byla založená také na jistém rebelství.

Klíčovou složkou této víry totiž bylo podle arabisty Miloše Mendela přesvědčení, že vystoupení proti neoprávněnému vládci je povinností každého muslima. Tato sekta po sobě zanechala soubor vlastních etických a právních norem, ale také vzpomínky na dobu, kdy byla u moci. Podařilo se jí to na tři sta let na části území dnešního Íránu a pak na dalších tři sta let v Jemenu. Tam vládla až do roku 1962, kdy byl imám svržen a náboženský režim byl s podporou Západu nahrazen vojenským. Právě toto historické spojení je dodnes jedním ze základů přátelství hútíů s Teheránem.