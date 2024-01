Průliv v Rudém moři je klíčový pro námořní obchod. Útoky hútíů budou pokračovat, míní analytik

Průliv Bab-al-Mandab společně se Suezským průplavem označil za nejklíčovější místa námořní obchodní trasy, po které se na lodích převážejí miliony kontejnerů směrem z Asie do Evropy či opačně. „Průliv je v podstatě dálnice, na obou stranách se řadí desítky těch největších světových lodí. Jedna za druhou tudy proplouvají a pro povstalce jsou snadným cílem,“ popsal novinář.

Trasou, kterou hútíové svými ataky ohrožují, putuje téměř deset procent celosvětového obchodu na moři. Povstalci útočí v obzvlášť citlivém místě „Je to jedno z nejužších míst v oblasti, průliv Bab-al-Mandab. Ten je široký jen třicet kilometrů a při průjezdu Rudým mořem se tam musí vměstnat stovky lodí,“ shrnul redaktor ČT Vladimír Piskala.

Kvůli zhoršené bezpečnostní situaci v Rudém moři se velké dopravní společnosti oblasti vyhýbají a jejich lodě plují oklikou kolem mysu Dobré naděje. Alternativní trasy vedoucí kolem celé Afriky jsou ale podstatně delší a tedy dražší. Lodě nejen dorazí později do Evropy, ale také pozdě připlouvají zpátky do Číny a dalších oblastí v jihovýchodní Asii, aby tam vyzvedly náklad.

Síla jemenských bojovníků je podle něj navíc nevyzpytatelná. Povstalci jsou dlouhodobě schopni odrážet útoky saúdského letectva, útočit na saúdské území i zasáhnout izraelské teritorium „pomocí raket, které mají na svém území několik desítek let a nikdo o nich příliš nevěděl,“ řekl.

V Rudém moři nyní očekává eskalaci. „Jenže ono to není únosné tak jako tak. Z hlediska mezinárodního fungování těchto tras není možné nechat napadat takto významnou trasu dlouhodobě,“ uvedl. Bezpečnostní situaci přirovnal k problému se somálskými piráty. „Mezinárodní společenství zasáhnout musí. Bylo to důležité gesto, které mělo padnout,“ domnívá se Kraus.

Americko-britské údery podle něj „není nutné chápat jako útok na Jemen jako takový, který by měl za následek třeba obrovské civilní ztráty“. „Nemyslím si, že by mělo dojít k pozemní invazi nebo něčemu podobnému,“ řekl.

Stejně tak je podle něj velmi nepravděpodobné i přímé zapojení Íránu do konfliktu. Teherán nestojí o eskalaci ani přímý vojenský střet se Spojenými státy. „Íránu vyhovuje, že může využívat tohoto aktéra jako svého zástupce pro řešení celé řady problémů, aniž by do nich byl přímo namočen,“ dodal.