V ose bitcoinové kauzy dle Válkové chybí informace. Nejsem kouzelnice, říká Decroix

Jáchym Novotný

před 21 m minutami | Zdroj: ČT24

34 minut UK: Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) a poslankyně Helena Válková (ANO) o pozadí bitcoinové kauzy Zdroj: ČT24

„Časová osa by nám měla odpovídat na otázku, co se tam stalo, a to v žádném případě takto není,“ prohlásila v Událostech, komentářích o zveřejněném předběžném harmonogramu bitcoinové kauzy poslankyně Helena Válková (ANO). „Rozumím tomu, že paní kolegyně chtěla, aby tam toho bylo uvedeno více, ale já nejsem kouzelnice. Umím pracovat pouze s daty a fakty,“ reagovala ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Diskusi moderoval Daniel Takáč.

Decroix zveřejnila předběžnou časovou osu kauzy miliardového bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti ve středu vpodvečer. Harmonogram byl podle ní zpracován oddělením interního auditu a výsledkem je nestranný dokument, v němž nicméně prozatím chybějí konkrétní jména.

„Celá ta časová osa je první dílek skládačky. Je to popis věcí, které se staly,“ upřesnila Decroix ve čtvrteční debatě. „Co je aktuálně mým úkolem, je řešit, co se mohlo stát na ministerstvu. Co určitě dělat nemohu, je zjišťovat, jestli se stalo něco za hranicí zákona,“ doplnila s tím, že jediný, kdo může v tuzemsku definovat, zda došlo k trestnému činu, je policie. Válková ale nevidí v osobě Decroix garanci toho, že výstupy z resortu budou nestranné. V čele ministerstva by totiž podle ní neměl stát někdo, kdo je součástí stejné strany, jako bývalý šéf resortu za ODS Pavel Blažek, který kvůli kauze rezignoval.

„Nic se z toho nedozvím,“ tvrdí Válková Válkové se nelíbí ani podoba časové osy, ze které prý „nevidí vůbec nic“. Vadí jí zejména to, že v dokumentu není věnováno více prostoru tomu, co se stalo před uzavřením darovací smlouvy. „Já bych ty, kteří to takto připravili, minimálně pokárala,“ prohlásila a zdůraznila, že se z harmonogramu „opravdu nic nedozví“. „Já neříkám, že tato osa má odpovědět na otázky, proč se některé věci staly a jak se staly,“ reagovala Decroix, která dodala, že umí pracovat pouze s daty a fakty a odmítá si informace vymýšlet. „Pokud se z nějakých následných komunikací s institucemi ukáže, že máme jiná data, tak budou zapracována,“ avizovala s tím, že až do uzavření darovací smlouvy má resort k dispozici jen „velmi málo dokumentace“.

„Pokud nějaký dokument nemám, tak od začátku transparentně říkám, že jakmile takový dokument dostanu, tak ho tam uvedu. Ale pokud jej nemám, tak by přece bylo nefér s ním pracovat,“ pokračovala Decroix. „Já paní ministryni opravdu nevěřím, že by měla všechny dostupné materiály v této časové ose zachycené,“ oponovala Válková. S tímto tvrzením ale Decroix nesouhlasila a vyzvala opoziční poslankyni, aby své tvrzení doložila. Konkrétní body Válková poté na výzvu moderátora zmínila příklad toho, co konkrétně podle ní v harmonogramu chybí. Resort v dokumentu uvedl, že první písemný kontakt mezi advokátem dříve odsouzeného provozovatele darknetového tržiště Tomáše Jiřikovského, od kterého ministerstvo dar přijalo, a zástupcem resortu se uskutečnil 18. srpna 2023. Válková následně přečetla další bod z harmonogramu ze 13. prosince 2024, kdy advokát žádal vedoucího orgánu veřejné správy o sdělení stanoviska ministra v otázce probíhajícího řízení o vydání zabavených věcí. V textu dopisu advokát uvádí odkaz na předchozí komunikaci e-mailem s náměstkem ministra ze dne 18. srpna 2023. Mezi dvěma zmíněnými daty v harmonogramu nic dalšího uvedeno není a opoziční poslankyně sdělila, že ji by zajímalo, co se dělo právě mezi 18. srpnem 2023 a 13. prosincem 2024.