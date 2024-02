Írán zkouší, kam až může zajít. Americké údery jsou odvetou za dlouhodobý teror, říká expert

Nutnost jasné odpovědi

Před rostoucím napětím v regionu varoval v sobotu vysoký představitel EU pro zahraniční vztahy a bezpečnostní politiku Josep Borrell. Blízký východ označil za „kotel, který může explodovat“. Podle šéfa české diplomacie Jana Lipavského (Piráti) lze americké údery chápat jako odvetu, která má vést k tomu, aby se takové útoky neopakovaly, a tedy naopak ke snížení napětí.

„Přiklonil bych se k názoru českého ministra zahraničních věcí, ale i amerických představitelů. Joseph Borrell se naštěstí ve svých předpovědích často mýlí. Musíme si říct, co by byla ta druhá cesta, možná z pohledu Evropské unie ta standardnější, to znamená nastavit druhou tvář, ale ty útoky nepřišly samy od sebe a zdaleka nereagují jen na ten poslední na americkou základnu v Jordánsku, při kterém zahynuly dvě americké vojačky a jeden voják. Ale je to reakce na dlouhodobý teror, kterému čelí americké základny na Blízkém východě,“ upozornil Mikulecký.

Situace se významně zhoršila po vypuknutí války mezi Hamásem a Izraelem. Iránem podporovaní ozbrojenci cílili od loňského října na americká vojenská zařízení v Iráku a Sýrii více než 160krát. „Zatím to bylo bez jasné americké odpovědi, takže se domnívám, že tohle je cesta, jak protivníkům, to znamená proíránským milicím, ukázat, co je ještě pro Spojené státy přehlédnutíhodné a co už skutečně překročilo nějakou červenou linii,“ hodnotí expert postup Washingtonu.

Podobně to vidí i politický geograf Tomáš Drobík z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. „Myslím, že přetekl pomyslný pohár trpělivosti a Spojené státy byly nuceny reagovat, a to na velmi tenké linii, aby zabránily možné eskalaci tohoto konfliktu v regionu, ale také aby dosáhly patřičného odstrašení aktérů, které Írán podporuje,“ poznamenal odborník.