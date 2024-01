Nečinnost Číny v Rudém moři ničí její image globální mocnosti. Útokům mlčky přihlíží i Rusko

30. 1. 2024 Aktualizováno před 24 m minutami | Zdroj: CNN , ČTK , Politico , The New York Times , Reuters , King's College London

Útoky jemenských povstalců na komerční lodě v Rudém moři představují zkoušku pro čínské ambice stát se hlavním zprostředkovatelem míru na Blízkém východě. Peking odmítá zapojení do konfliktu a jeho reakce obnáší výzvy k ukončení útoků na civilní lodě a nepřímou kritiku západní vojenské odvety, všímá si CNN. Podle expertů čínské váhání ničí obraz země jako globální mocnosti. Peking po výzvách USA začal tlačit na Írán, aby přiměl hútíe zastavit údery, jinak ohrozí vzájemný obchod. Činí tak ale zatím spíše jen naoko. Nečinný postoj zaujímá i Rusko, které má v Rudém moři své vlastní zájmy.

„Čína v zásadě říká: ‚Pokud budou naše zájmy nějakým způsobem poškozeny, bude to mít dopad na naše podnikání s Teheránem. Řekněte tedy hútíům, aby projevili zdrženlivost,‘“ řekl agentuře Reuters jeden z íránských představitelů, který byl o rozhovorech informován.

Íránská ropa tvoří pouze deset procent čínského dovozu černého zlata a Peking má řadu dodavatelů, kteří by mohli případné výpadky nahradit. Teherán má zase řadu spojenců a vojenských skupin v regionu včetně Gazy, Libanonu, Sýrie a Iráku, přičemž jeho regionální aliance a priority hrají klíčovou roli v jeho rozhodování, upozornil zdroj Reuters obeznámený se situací.

Čína je největším obchodním partnerem islámské republiky a odebírá 90 procent ropy, kterou Írán vyváží. Žádné konkrétní hrozby, jak by byl obchod s Íránem omezen, pokud nesplní čínské požadavky, ale Peking zatím nevyřkl, píše Reuters.

Mluvčí hútíů Mohammed Abdulsalam minulý čtvrtek uvedl, že Írán dosud nepředal skupině žádný čínský vzkaz s výzvou k omezení útoků. „Nebudou nás o takové žádosti informovat, zejména proto, že íránský postoj je podporovat Jemen. (Írán) odsoudil americko-britské útoky na Jemen a považuje jemenský postoj za čestný a zodpovědný,“ myslí si Abdulsalam.

Podle Reuters je ale ekonomická spolupráce s Pekingem pro islámskou republiku zásadní. Čína je totiž jednou z mála mocností ochotných poskytnout Íránu investice v miliardách dolarů, které Teherán potřebuje k udržení kapacity svého ropného sektoru a udržení své ekonomiky nad vodou.

Od mlčení k výzvám

Peking k útokům hútíů, jež začaly loni v listopadu, údajně jako akt solidarity s Palestinci, v prvních týdnech mlčel. Čína údery nejprve ani neodsoudila a její válečná plavidla nereagovala na nouzová volání napadených lodí, píše CNN. Postavila se také proti vzniku mezinárodní koalice vedené USA k ochraně lodí proplouvajících Rudým mořem, přestože námořnictvo čínské Lidové osvobozenecké armády má protipirátskou pracovní skupinu plující v Adenském zálivu a podpůrnou základnu v nedalekém Džibuti.

Podle komentáře listu The New York Times lze v čínském postoji nalézt určitou logiku. „Krize v Rudém moři odvádí pozornost Spojených států od zaměření na Asii, dává Číně čas, aby nashromáždila své síly v západním Pacifiku, a zároveň se prezentuje jako benevolentní mocnost, která se neplete do záležitostí jiných zemí,“ napsal americký deník.