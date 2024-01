Údery proti hútíům vyvolaly obavy z konfliktů na Blízkém východě. Hlavní roli v destabilizaci regionu má Írán

„Hútíové by neustáli svou situaci bez podpory Íránu. Skutečně hútíové rovná se vlastně Írán, je to logická spojitost. Jsou vyzbrojováni a financováni íránskou vládou. Takže Írán vlastně funguje jako destabilizátor celé té oblasti, ale nechce to dělat na svých hranicích, to znamená nechce ten otevřený konflikt se Saúdskou Arábií,“ uvedl Libor Jelen, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

„Jsou to jednoznačně zájmy, které jdou proti Izraeli, proti Západu, respektive proti Spojeným státům, také proti Saúdské Arábii, byť v poslední době dochází k oteplení vztahů mezi Teheránem a Rijádem. To jsou cíle, proti kterým Írán skrze své proxies v regionu útočí,“ shrnul zájmy Íránu zpravodaj ČT v Turecku Václav Černohorský. „Írán podle všeho zatím nestojí o přímou konfrontaci se svými soupeři v regionu.“

Sloganem jemenských hútíů, kteří jsou šíitského vyznání, je „smrt Americe, smrt Izraeli, vítězství Islámu“. Heslo, když ne doslovně, tak nepochybně duchem, sdílí s Hamásem a další prodlouženou rukou Íránu – libanonským Hizballáhem. Ten od října z Libanonu do severního Izraele s novou silou pálí rakety. Izrael přes hranici zlikvidoval už několik vojenských velitelů Hizballáhu.