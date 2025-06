Zbytek týdne bude teplý, v neděli přijdou tropy

V Česku bude do konce týdne nejčastěji polojasno. Teplotní maxima se budou držet kolem pětadvaceti stupňů Celsia, od neděle se vrátí tropy. Přeháňky se mohou objevit ve čtvrtek jen na horách, pak až v příštím týdnu. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek bude nebe polojasné až oblačné, přeháňky na horách budou ojedinělé. Teploty mohou stoupat k šestadvaceti stupňům Celsia, na jihovýchodě až k devětadvaceti stupňům.

Od pátku do neděle bude obloha jasná nebo polojasná, srážky meteorologové neočekávají. Teploměr by měl v pátek ukázat maximálně pětadvacet stupňů a na severovýchodě dvaadvacet stupňů Celsia. V sobotu by teploty neměly v Čechách přesáhnout sedmadvacet stupňů Celsia, jinde pětadvacet stupňů. Noci ale mohou být chladné s minimy pod deseti stupni Celsia.

V neděli už se teploty v Čechách mohou dostat přes tropických třicet stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku by se měly udržet pod třicítkou. V pondělí se ještě oteplí a teploměr může ukázat i třiatřicet stupňů Celsia, od západu se začne zatahovat a místy se objeví přeháňky nebo bouřky. Podobné počasí ČHMÚ očekává také v dalších dnech příštího týdne.