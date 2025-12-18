Víkend bude zatažený a mlhavý, maxima dosáhnou asi pěti stupňů

O nadcházejícím víkendu bude v Česku většinou zataženo, slunce se objeví jen ojediněle. Meteorologové očekávají mlhy a mrholení, někde mohou být i mrznoucí. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem pěti stupňů Celsia, při malé oblačnosti i nepatrně výše, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek časně ráno byly teploty většinou od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. Například na Jizerce ale bylo i minus devět stupňů, naopak na Lysé Hoře naměřili plus čtyři stupně, nad nulou byla teplota třeba i na Sněžce. „Vůbec nejtepleji je na východě Moravskoslezské kraje, kde je až plus čtyři nebo pět stupňů. Nejchladněji je na našich typicky chladných místech v Jizerských horách nebo na některých místech na Šumavě,“ sdělila po šesté hodině ranní meteoroložka ČT Marie Odstrčilová.
Podlé té bude čtvrteční počasí hodně pestré. Na některých místech zůstane zataženo a někde budou i mlhy. Mrznoucí mlhy se podle ČHMÚ ve čtvrtek mohou objevit hlavně na Moravě a západě a severozápadě Čech. „Až do dnešní (čtvrteční) dvanácté hodiny stále platí výstraha zejména pro oblast kraje Vysočina. Může se tvořit i námraza větší než tři centimetry, což může způsobovat lámání větví a také nebezpečí na elektrických stožárech, ze kterých mohou padat kusy námrazy,“ varovala Odstrčilová.
„Dnešní (čtvrteční) maxima zůstanou od nuly do pěti stupňů Celsia, při déletrvajícím vyjasnění bude kolem sedmi stupňů,“ dodal ČHMÚ.
Počasí v dalších dnech
V pátek by mělo být mrholení častější na Moravě. Podle Odstrčilové bude obecně více oblačnosti než ve čtvrtek. V sobotu může na severozápadě a severu Česka slabě pršet.
Pokud se o víkendu někde objeví slunce, bude to podle meteorologů spíše na horách. V takovém případě může teplota vystoupat až na sedm stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý, zesilovat může v neděli, a to zejména na Českomoravské vrchovině.
„V sobotu bude na horách a výjimečně i v nižších polohách polojasná obloha. V neděli už zase bude mraků více, a i na horách bude přibývat oblačnosti,“ doplnila Odstrčilová.
Na Vánoce by se mělo ochladit
K počasí na Vánoce ČHMÚ už ve středu napsal, že hlavně na horách se může velmi výrazně ochladit. „Sněhu ale bude málo – i když nějaká ta vločka během Štědrého dne úplně vyloučena není. Na detaily si ale ještě musíme počkat,“ dodali meteorologové.
Že scénáře směrem k Vánocům nejsou jisté sdělila i Odstrčilová, sníh by se ale podle ní ve vyšších polohách objevit mohl. „V pondělí a v úterý by stále měly být teploty mezi dvěma až šesti stupni Celsia a bude pokračovat inverze. Od středy, tedy na Štědrý den, se situace začne měnit. Přidá se místy déšť a zhruba od středních poloh, to jsou nadmořské výšky kolem pěti set metrů nad mořem, by mělo i sněžit. A teplota odpoledne už by měla být mezi jedním až pěti stupni Celsia,“ uvedla.