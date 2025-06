Už ani dolar na ochranu šimpanzů. Trumpova vláda dala stopku Institutu Jane Goodallové

Agentura USAID původně slíbila projektu na pět let částku 29,5 milionu dolarů, v přepočtu asi 636 milionů korun. Jeho cílem byla ochrana ohrožených šimpanzů a také jejich přirozeného životního prostředí v západní Tanzanii, kde stále přežívají. Místní obyvatelé v jeho rámci podporovali zalesňování a starali se o to, aby ekosystém fungoval a příroda, v níž žijí nejbližší příbuzní člověka, přežívala v co nejlepším stavu.

Od nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu začaly rozsáhlé škrty v Agentuře Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj známé pod zkratkou USAID. V polovině června byly zveřejněné informace o tom, že z něj už nepůjdou finance ani na projekt Hope Through Action, který řídí Institut Jane Goodallové , slavné anglické primatoložky. Informoval o tom britský deník Guardian.

Jejich populace jsou navíc značně oddělené, takže jednotlivé skupiny mohou snadno zmizet – a jejich populace tak přijde o unikátní genofond, ale i „kulturu“. Ví se totiž, že tito primáti jsou natolik schopní adaptace, že si v různých prostředích, podobně jako lidé, vytvářejí odlišné „kulturní“ zvyky.

Kritika Trumpa

Goodallová kritizovala Trumpa během jeho prvního funkčního období poté, co podepsal nařízení o zrušení plánu Baracka Obamy na čistou energii.

Podle deníku Guardian tehdy řekla: „Považuji to za nesmírně deprimující, protože mnozí z nás – nejen můj institut – opravdu tvrdě pracovali na vytvoření Pařížské dohody a celosvětového úsilí o snížení emisí uhlíku. Pomyšlení na to, že Spojené státy, tak významná průmyslová země, nebudou hrát svou roli, je opravdu velmi, velmi smutné a znamená to jen to, že budeme muset pracovat ještě tvrději.“