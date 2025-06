Klíčová schůzka summitu NATO bude krátká, podle FT kvůli Trumpovi

Večer se souběžně uskuteční několik dalších akcí. Tou hlavní je večeře pro premiéry a prezidenty, kterou bude hostit nizozemský královský pár Willem-Alexander a Máxima. Měl by na ní být rovněž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Uskuteční se i pracovní večeře Rady NATO–Ukrajina ve formátu ministrů zahraničí a pracovní večeře Severoatlantické rady ve formátu ministrů obrany. I proto s českým prezidentem Petrem Pavlem do Haagu pojedou ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) a ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Očekává se zvýšení cíle výdajů na obranu na pět procent

Hlavní summitová schůzka je plánována na středu a trvat by měla dvě a půl hodiny. Deklarace, která by ze summitu měla vzejít, je ale už předjednaná a panuje na ní téměř shoda. Námitky ohledně výdajů na obranu v plánované výši pět procent hrubého domácího produktu (HDP) má ale stále Španělsko. Podle zdrojů ČTK by měla být finální verze deklarace dojednána do začátku summitu. Na samotné schůzce se tak očekávají pouze jednotlivá vystoupení prezidentů a premiérů.

Podle zdrojů FT bylo cílem schůzku co nejvíce zkrátit, zaměřit ji na klíčová témata a omezit rušivé vlivy. Příčinou jsou podle listu obavy, aby Trump neopustil setkání předčasně, jak to učinil minulý víkend na summitu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Zdroje ČTK ale nic takového nepotvrdily. O tom, že schůzka bude mít formu jen slavnostní večeře a následného jednání, se podle tuzemské agentury v diplomatických kruzích hovoří už delší dobu a nijak to nesouvisí s Trumpovou účastí na summitu G7 v Kanadě.

V souvislosti s americkým prezidentem naopak nyní podle diplomatických zdrojů vyvstaly jiné obavy týkající se izraelsko-íránských útoků. Jestliže se Spojené státy do konfliktu zapojí, mohlo by to celý summit zastínit a navíc by mohlo hrozit, že Trump kvůli tomu do Haagu nakonec vůbec nepřijede.