Hizballáh hrozí útokem na Haifu. Ve městě se na nejhorší připravuje i obří podzemní nemocnice

Nemocnice je na dosah nepříteli, teroristické hnutí Hizballáh se skrývá za kopci jen padesát kilometrů od Haify. Čtvrtmilionové město před osmnácti lety zažilo druhou libanonskou válku, do těsné blízkosti zdravotnického zařízení tehdy dopadlo na šedesát raket. Právě v té době vznikla myšlenka o vytvoření nedobytné nemocnice v případě, že by se historie znovu opakovala.

Z parkoviště se stane nemocnice za 36 hodin

Evakuaci pacientů personál trénuje pravidelně. Parkoviště je možné na nemocnici transformovat zhruba za 36 hodin. „Pokud zaútočí na Haifu raketami, můžeme sem přesunout všechny pacienty asi za dvanáct hodin,“ přibližuje Dan z izraelské civilní obrany.

Ostrý provoz si lékaři v krizovém komplexu už jednou vyzkoušeli, a to během pandemie koronaviru. Tehdy v podzemí izolovali nakažené pacienty od těch ostatních. „Fungovalo to. Teď víme, že to dokážeme. Na jednu stranu máme obavy, ale víme, že je to možné,“ uzavírá zástupce ředitele nemocnice Abi Weismann.

Hizballáh, vyzbrojený Iránem, opakovaně vyhrožuje, že Haifa se stane jedním z terčů útoku, pokud naplno vypukne válka. A tak lékařům nezbývá nic jiného než čekat a doufat, že transformace zdejšího parkoviště byla jen dalším cvičením.