Weinstein se vrací před soud. A s ním případ, který spustil hnutí MeToo

V roce 2020 newyorská porota Weinsteina osvobodila v těch bodech obžaloby, za něž mu hrozilo až doživotní vězení, uznala ho však vinným ze sexuálního napadení a znásilnění. Weinstein byl odsouzen na třiadvacet let. A to za sexuální napadení asistentky produkce Mimi Haleyové z roku 2006 a znásilnění herečky Jessiky Mannové v roce 2013. V podmínečné propuštění Weinstein mohl doufat nejdříve v roce 2039.

Weinstein dostal 23 let za znásilnění a sexuální nátlak

Právník zastupující osm z Weinstenových údajných obětí namítal, že „porota dostala pokyny ohledně relevance těchto výpovědí“ a že soudy běžně připouštějí důkazy o dalších činech, „které nejsou jádrem obvinění“, když to porotcům pomáhá vše lépe pochopit. Skupina Silence Breakers sdružující ženy, které obvinily Weinsteina z obtěžování či napadení, kritizovala verdikt o novém procesu za „hluboce nespravedlivý“.

Jenže loni v dubnu soud státu New York odsouzení Weinsteina zrušil kvůli procesním chybám. Soud podle vyšší instance pochybil, když umožnil předložit porotě tvrzení o zneužití, která se netýkala přímo projednávaných obvinění. Nechal tyto a jiné výroky také zaznít při výslechu obžalovaného. Podle odvolacího soudu tato svědectví o „předchozích špatných činech“ vykreslila Weinsteina ve „vysoce poškozujícím“ světle a porušila jeho právo na spravedlivý proces.

U kalifornského soudu vypovídaly čtyři ženy. Sexuálních deliktů se Weinstein podle poroty dopustil v případě jedné z nich, u dvou porotci nedospěli k závěru a ve zbývajícím případě producenta zprostili obvinění. I v případu z Los Angeles trvá Weinstein na své nevině a také se v něm odvolává. Jeho právníci upozorňují, že mezitím zrušené odsouzení v New Yorku bylo faktorem při výpočtu losangeleského trestu.

I kdyby zazněl na konci osvobozující verdikt, na svobodu se Weinstein nedostane. Zároveň si totiž v současné době odpykává šestnáctiletý trest v jiném procesu, který se týkal znásilnění jisté modelky a herečky v roce 2013 a který o deset let později řešil soud v Los Angeles, kde se napadení mělo odehrát. Trest měl Weinstein původně nastoupit po odsezení toho třiadvacetiletého.

Soud vyměřil Weinsteinovi za znásilnění šestnáct let vězení

V roce 1979 Harvey Weinstein se svým bratrem Bobem založil filmové studio Miramax. Původně se záměrem distribuovat nezávislé filmy, které nenacházely pochopení u velkých studií. Časem začalo produkovat také vlastní snímky. Studio se postupně rozrostlo v jednu z hlavních amerických produkčních a distribučních společností. K úspěšným filmům Miramaxu patří například Pulp Fiction, Anglický pacient, Trainspotting, Dobrý Will Hunting, Život je krásný, Deník Bridget Jonesové, Frida nebo Kill Bill.

Úspěšné odvolání dalo Weinsteinovi druhou šanci bojovat proti obviněním, a to v jiné atmosféře než při prvním procesu, který se konal uprostřed celosvětového zúčtování se sexuálními delikty, poznamenává agentura AP.

Třiasedmdesátiletý Weinstein se potýká s vleklými zdravotními problémy. Z formální stížnosti, kterou loni jeho advokáti vznesli kvůli nekvalitní lékařské péči ve vězení, vyplynulo, že někdejší filmový magnát trpí mimo jiné chronickou myeloidní leukemií a cukrovkou. Do soudní síně se loni dostavil na invalidním vozíku, několikrát byl hospitalizován a podstoupil také operaci srdce.

Produkoval jsem víc filmů s ženami než kdokoliv, tvrdí Weinstein

I po pohlcení společností The Walt Disney v roce 1993 si studio Miramax zachovávalo určitou míru nezávislosti. V roce 2005 opustili Miramax jeho zakladatelé, bratři Weinsteinovi, a založili si The Weinstein Company. Ta – až do neslavného konce po vypuknutí Weinsteinovy aféry – stála za řadou dalších úspěšných filmů: Hanebný pancharti, Králova řeč nebo Umělec.

Za čtvrtstoletí získaly Weinsteinem produkované filmy na osm desítek Oscarů. Po vlně obvinění ze sexuálních útoků si Weinstein stěžoval, že všichni zapomínají na jeho přínos kinematografii. „Produkoval jsem víc filmů režírovaných ženami a o ženách než kdokoli jiný...,“ uvedl pro New York Post.

Po vypuknutí skandálu kolem sexuálního obtěžování musel Weinstein vedení své produkční firmy opustit, The Weinstein Company později skončila v konkurzu.