Soud v USA poslal do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

Soud v americkém Los Angeles poslal na 2,5 roku do vězení kalifornského lékaře za nelegální poskytnutí ketaminu Matthewovi Perrymu. Herec zemřel v roce 2023 kvůli předávkování touto látkou. Doktor Salvador Plasencia se už dříve přiznal k prodeji ketaminu Perrymu v týdnech před jeho smrtí, napsala agentura AP. Lékař je prvním odsouzeným v případu, v němž figuruje celkem pět obžalovaných, informují tiskové agentury.
Plasencia, jenž provozoval v Kalifornii kliniku, se přiznal k nelegálnímu prodeji velkého množství ketaminu Perrymu. Agentura AP však podotkla, že mu podle zjištění úřadů nedodal dávku, která herce zabila. Lékař se však dle AP doznal k tomu, že využil Perryho závislosti. Jinému doktorovi podle soudních spisů napsal, že Perry je „de..l“, kterého lze využít pro peníze.
Prokuratura pro Plasenciu podle médií žádala tři roky za mřížemi, soudkyně mu vyměřila 2,5 roku ve vězení a dvouletou podmínku.
Úřady v případě úmrtí někdejší hvězdy populárního seriálu Přátelé obvinily pět lidí včetně Plasencii. Další čtyři obžalovaní – včetně jiného lékaře – se také doznali a měli by být odsouzeni v budoucnu, podotkla stanice BBC. Je mezi nimi Jasveen Sanghaová přezdívaná „ketaminová královna“.
Čtyřiapadesátiletého Perryho našli mrtvého v jeho domě v Los Angeles v říjnu 2023. V prosinci přišla zpráva, že jeho úmrtí souviselo s požitím ketaminu, který se používá jako anestetikum a v poslední době stále častěji také na potlačení duševních problémů.
Perry podle zjištění vyšetřovatelů podstupoval terapii ketaminem kvůli depresím, látku si však sháněl i nad rámec léčby. Silné účinky anestetika, jakož i onemocnění tepen a užívání dalších léků podle úřadů vedly k tomu, že herec ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu.