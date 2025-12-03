Potřebujeme inspirativní příběhy, říkají Čermák a Pánek o Neporazitelných


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24
22 minut
Hynek Čermák a Dan Pánek o filmu Neporazitelní
Zdroj: ČT24

Česká kina od listopadu promítají nový snímek Dana Pánka Neporazitelní. Inspirace k příběhu vzešla z událostí kolem mistrovství světa v parahokeji, které se hrálo v roce 2019 v Ostravě. „Obzvlášť v dnešní době potřebujeme takové inspirativní příběhy,“ zmínil Pánek v rozhovoru pro ČT24. „Vzbudí to emoce, které v nás možná už usínají, a uvědomíme si, že každý člověk může být hrdina,“ souhlasí Hynek Čermák. V hereckém obsazení se objevuje také Ivan Trojan, Lenka Vlasáková nebo Vanda Hybnerová.

Neporazitelní vyrážejí do kina se vzkazem, že není dobré se vzdávat
Z filmu Neporazitelní

Výběr redakce

Dvě třetiny členů NATO přispějí na dodávky pro Kyjev, řekl Rutte

Dvě třetiny členů NATO přispějí na dodávky pro Kyjev, řekl Rutte

09:16Aktualizovánopřed 9 mminutami
Evropská komise navrhuje dvě řešení na podporu Ukrajiny

Evropská komise navrhuje dvě řešení na podporu Ukrajiny

14:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda v demisi pošle přepracovaný rozpočet sněmovně 17. prosince, uvedl Jurečka

Vláda v demisi pošle přepracovaný rozpočet sněmovně 17. prosince, uvedl Jurečka

11:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ústavní soud ponechal v platnosti spornou část zákoníku práce

Ústavní soud ponechal v platnosti spornou část zákoníku práce

09:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Pavel a Pellegrini se shodli na záměru rozšířit EU

Pavel a Pellegrini se shodli na záměru rozšířit EU

13:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média

Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média

před 3 hhodinami
Česko a Slovensko spojuje postoj k ETS2 a migračnímu paktu, řekl Okamura

Česko a Slovensko spojuje postoj k ETS2 a migračnímu paktu, řekl Okamura

před 3 hhodinami
Pozůstatky předané Hamásem nepatří rukojmímu, zjistili Izraelci

Pozůstatky předané Hamásem nepatří rukojmímu, zjistili Izraelci

08:14Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Potřebujeme inspirativní příběhy, říkají Čermák a Pánek o Neporazitelných

Česká kina od listopadu promítají nový snímek Dana Pánka Neporazitelní. Inspirace k příběhu vzešla z událostí kolem mistrovství světa v parahokeji, které se hrálo v roce 2019 v Ostravě. „Obzvlášť v dnešní době potřebujeme takové inspirativní příběhy,“ zmínil Pánek v rozhovoru pro ČT24. „Vzbudí to emoce, které v nás možná už usínají, a uvědomíme si, že každý člověk může být hrdina,“ souhlasí Hynek Čermák. V hereckém obsazení se objevuje také Ivan Trojan, Lenka Vlasáková nebo Vanda Hybnerová.
před 44 mminutami

Sedláčková objevuje erotická léta Toyen

Tvorbě a životu významné české surrealistické malířky se věnuje další kniha. Dílem Toyen – léta erotická autorka Andrea Sedláčková volně navazuje na dřívější pojednání o této výtvarnici.
před 3 hhodinami

„Od řízku k růstu.“ Vánoční festival zlozvyků v Brně je alternativou ke stresu

Povinný úklid, spousta svařáčků a hádek, předsevzetí, že „zítra začnu“, a dědeček, který olizuje cukroví. Vše, co lidem vadí na svátcích, sdílí Vánoční festival zlozvyků. Koná se v Brně a nechce jen pobavit, ale především nabídnout alternativu k adventnímu konzumu a stresu a s nadsázkou možná i podnět k životní změně. Za akcí stojí umělkyně Kateřina Šedá, která o zlozvycích navíc vydává i knihu.
před 4 hhodinami

I v církvi se hřeší, ukazuje komedie Kardinální chyba

Ve hře Kardinální chyba navštíví papež malou německou diecézi, čímž vyvolá řadu zmatků. Komedii, která se vysmívá přetvářce a přehnaným ambicím, uvádí Národní divadlo moravskoslezské v české premiéře.
před 8 hhodinami

Český režisér s cenou ze Sundance natočil zlodějskou komedii ze Slovácka

První český režisér oceněný na festivalu v Sundance Ondřej Hudeček dotočil svůj celovečerní hraný debut. Snímek Poberta vznikl podle jeho vlastního scénáře a v koprodukci České televize. Půjde o heist neboli lupičskou komedii. Zahráli si v ní Stanislav Majer nebo Václav Neužil.
včera v 16:12

Robot nesmí ublížit člověku. Zákon sci-fi se hodí i k přemýšlení o AI

Americký spisovatel science fiction Isaac Asimov zpopularizoval robotiku. Pro fungování robotů v lidském světě vymyslel také zákony, které se poprvé objevily v povídkové sbírce Já, robot. Vyšla 2. prosince 1950. Byť se tato pravidla dnes jeví jako nedostačující, stále ovlivňují autory sci-fi a jsou součástí etických otázek o vývoji umělé inteligence.
včera v 15:23

Festival Pražské jaro povede od ledna Robert Hanč

Novým ředitelem festivalu Pražské jaro bude dosavadní generální manažer a umělecký ředitel České filharmonie Robert Hanč. Funkce se ujme 1. ledna 2026. O novém řediteli festivalu rozhodla správní rada Pražského jara. Do mezinárodního výběrového řízení se přihlásilo osm kandidátů. Na tiskové konferenci o tom v úterý informoval předseda výběrové komise Roman Bělor.
včera v 11:56

Avatar pokračuje ohněm a popelem

V Hollywoodu mělo premiéru třetí pokračování vědeckofantastické série amerického režiséra a scenáristy Jamese Camerona Avatar: Oheň a popel. Předchozí díly se zařadily mezi nejvýdělečnější filmy všech dob. Kina, včetně českých, začnou pokračování příběhu o měsíci Pandora promítat 18., respektive 19. prosince.
včera v 10:56
Načítání...