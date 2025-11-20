Neporazitelní vyrážejí do kina se vzkazem, že není dobré se vzdávat

Do kin vstupuje hraný film Neporazitelní. Snímek režiséra Dana Pánka pojednává o druhých šancích a nových začátcích, je inspirovaný událostmi kolem mistrovství světa v parahokeji v Ostravě v roce 2019. Vznikl v koprodukci České televize.
Neporazitelní je příběh o pádech i síle lidské motivace. Tři hrdinové začínají společně měnit životy. Nejen svoje. „Někdy je důležité se v životě zastavit a říct, že cesta, kterou jsem šel, už je konečná a dál nic nevede a že musíte jít jinudy. Někdy třeba dost radikálně. To je příběh mé postavy,“ nastínil herec Ivan Trojan.
Jeden je vyhořelý trenér, druhý manažer v krizi, třetí mladý sportovec, který přijde o nohu. Všichni jsou na začátku příběhu na dně. „Byla velká výzva zahrát si lůzra. O tom to je, že není dobré se vzdávat, že není dobré být obětí, ale je dobré být strůjcem svého osudu,“ dodává Hynek Čermák. Filmový manželský pár tvoří s Lenkou Vlasákovou. „Krize v našem vztahu odstartuje celý příběh,“ prozradila.
Děj se volně inspiroval skutečnými životními příběhy a událostmi šampionátu v parahokeji před šesti lety. „Mnohem víc než o ledě je o mezilidských vztazích a o tom, že když se vám v životě stane těžká věc, která vás posadí nebo prakticky zničí, tak to ještě není konečná,“ říká režisér a spoluscenárista Dan Pánek.
Ve filmu hrají i skuteční parahokejisté. Herec Tomáš Havlínek s filmovými spoluhráči i skutečně trénoval. „Měl jsem možnost před natáčením chodit s kluky až dvakrát týdně na led,“ prozradil.
Trenéra americké reprezentace si zahrál hollywoodský herec Til Schweiger. „Je úžasné, co ti lidé dokážou. Jsou to skvělí sportovci,“ oceňuje výkony parahokejistů. K hereckému obsazení patří i Jiří Lábus v roli týmového lékaře. Při natáčení stejně jako ve filmovém příběhu nechyběl ani humor.