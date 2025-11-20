Neporazitelní vyrážejí do kina se vzkazem, že není dobré se vzdávat


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Neporazitelní v kinech
Zdroj: ČT24

Do kin vstupuje hraný film Neporazitelní. Snímek režiséra Dana Pánka pojednává o druhých šancích a nových začátcích, je inspirovaný událostmi kolem mistrovství světa v parahokeji v Ostravě v roce 2019. Vznikl v koprodukci České televize.

Neporazitelní je příběh o pádech i síle lidské motivace. Tři hrdinové začínají společně měnit životy. Nejen svoje. „Někdy je důležité se v životě zastavit a říct, že cesta, kterou jsem šel, už je konečná a dál nic nevede a že musíte jít jinudy. Někdy třeba dost radikálně. To je příběh mé postavy,“ nastínil herec Ivan Trojan.

Jeden je vyhořelý trenér, druhý manažer v krizi, třetí mladý sportovec, který přijde o nohu. Všichni jsou na začátku příběhu na dně. „Byla velká výzva zahrát si lůzra. O tom to je, že není dobré se vzdávat, že není dobré být obětí, ale je dobré být strůjcem svého osudu,“ dodává Hynek Čermák. Filmový manželský pár tvoří s Lenkou Vlasákovou. „Krize v našem vztahu odstartuje celý příběh,“ prozradila.

Jiří Lábus a Dan Pánek při natáčení filmu Neporazitelní
Zdroj: Falcon/Jana Lábrová

Děj se volně inspiroval skutečnými životními příběhy a událostmi šampionátu v parahokeji před šesti lety. „Mnohem víc než o ledě je o mezilidských vztazích a o tom, že když se vám v životě stane těžká věc, která vás posadí nebo prakticky zničí, tak to ještě není konečná,“ říká režisér a spoluscenárista Dan Pánek.

Ve filmu hrají i skuteční parahokejisté. Herec Tomáš Havlínek s filmovými spoluhráči i skutečně trénoval. „Měl jsem možnost před natáčením chodit s kluky až dvakrát týdně na led,“ prozradil.

Trojan či Čermák představili Neporazitelné, film inspirovaný parahokejisty
Neporazitelní

Trenéra americké reprezentace si zahrál hollywoodský herec Til Schweiger. „Je úžasné, co ti lidé dokážou. Jsou to skvělí sportovci,“ oceňuje výkony parahokejistů. K hereckému obsazení patří i Jiří Lábus v roli týmového lékaře. Při natáčení stejně jako ve filmovém příběhu nechyběl ani humor.

Výběr redakce

Soud nařídil ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu

Soud nařídil ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu

Právě teď
Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

před 10 mminutami
Trump označil za zrádce demokraty, kteří vyzvali k neplnění nelegálních rozkazů

Trump označil za zrádce demokraty, kteří vyzvali k neplnění nelegálních rozkazů

před 1 hhodinou
Hlavní akce na klimatické konferenci COP30 jsou po požáru zrušené

Hlavní akce na klimatické konferenci COP30 jsou po požáru zrušené

před 1 hhodinou
Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník

Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník

před 2 hhodinami
Dánsko omezuje mobilní telefony ve školách

Dánsko omezuje mobilní telefony ve školách

před 2 hhodinami
V Magdeburku otevřeli rok po útoku vánoční trhy

V Magdeburku otevřeli rok po útoku vánoční trhy

před 2 hhodinami
Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté

Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté

15:21Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Neporazitelní vyrážejí do kina se vzkazem, že není dobré se vzdávat

Do kin vstupuje hraný film Neporazitelní. Snímek režiséra Dana Pánka pojednává o druhých šancích a nových začátcích, je inspirovaný událostmi kolem mistrovství světa v parahokeji v Ostravě v roce 2019. Vznikl v koprodukci České televize.
před 2 hhodinami

Číňanky rády čtou o blízkém vztahu dvou mužů, úřady jim danmei ale chtějí vzít

V Číně sílí tlak proti autorům a fanouškům literárního žánru danmei. Romantické příběhy, které se nevyhýbají erotice, o vztazích mezi muži píší a čtou hlavně heterosexuální ženy.
před 12 hhodinami

Benátky budou opět vybírat poplatek za vstup do města

Benátky budou i v příštím roce vybírat vstupné od turistů, kteří se tam neubytují. Oznámila to radnice italského historického města. Poplatek budou úřady vybírat šedesát dní v období od dubna do konce července. To je o několik dní více než letos. Výše vstupného zůstane deset eur (245 korun). V případě objednávky alespoň čtyři dny před plánovanou návštěvou je cena poloviční.
včera v 16:38

Národní divadlo Brno povede od srpna 2028 Petr Štědroň

Novým ředitelem Národního divadla Brno bude od srpna 2028 šéf Divadla Na zábradlí Petr Štědroň, rozhodli radní. Vystřídá Martina Glasera, který povede Národní divadlo v Praze.
včeraAktualizovánovčera v 15:59

Pražský komorní balet slaví půlstoletí, do tance mu ale není

Pražský komorní balet se už padesát let věnuje současnému tanečnímu divadlu. Poctou tanečnímu umění také oslaví půlstoletí existence při galavečeru 23. listopadu. Kulaté výročí založení si nicméně soubor připomíná ve chvíli, kdy kvůli nedostatku finanční podpory musel částečně přerušit činnost.
včera v 10:00

Klimtův portrét se stal druhým nejdražším dílem prodaným v aukci

Portrét od rakouského malíře Gustava Klimta se při úterní aukci v New Yorku vydražil za 236,4 milionu dolarů (4,9 miliardy korun). Informovala o tom agentura AFP, podle níž se obraz stal druhým nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci všech dob.
včera v 03:52

Revoluce dostala do oficiálního éteru zakazovanou Kubišovou či Pražský výběr

Krátce po 17. listopadu 1989 se do oficiálního rozhlasového vysílání zase začala dostávat hudba, kterou se komunistický režim snažil umlčet. Slyšet tak byly opět hlasy Vladimíra Mišíka, Karla Kryla nebo Marty Kubišové, k jejichž písním si ale posluchači už před revolucí dokázali také najít cestu.
18. 11. 2025

Pohádky po babičce mají nominaci na Evropské filmové ceny

Animované Pohádky po babičce podle knihy Arnošta Goldflama, natočené v koprodukci České televize, jsou nominované na Evropské filmové ceny.
18. 11. 2025Aktualizováno18. 11. 2025
Načítání...