Za posledními chvilkami štěstí. Zájem o Sanitku splněných snů roste

„Tohle je pravděpodobně můj poslední výlet,“ říká onkologický pacient Míček, když přijíždí do Národního technického muzea v Praze. Toužil podívat se k moři, ale zdravotní stav mu to nedovolil. Jeho největším přáním je nyní trávit čas s šestiletým synem, a tak ho Sanitka splněných snů i s ním vzala právě do muzea.

„Můj syn je pro mě nejvíc na světě, tak jsem ho chtěl vzít na vlaky,“ vysvětluje Míček. Nádor na mozku má dva roky, léčba už pro něj není. „Pro člověka v nemoci je nejdůležitější si povídat a mít ty pravé lidi. Jsou horší dny, jsou lepší dny a z těch lepších se snažím těžit,“ popisuje pacient. Ten se synem označuje za skvělý.

Ačkoliv Sanitka splněných snů doprovází lidi v jejich posledním období života, podle zdravotnické záchranářky Petry Homolové nejde o momenty smutku, právě naopak: „Je tam radost, veselí, láska v rodině a je cítit vděčnost.“