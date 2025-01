O zavedení eutanazie ministerstvo i přes podporu veřejnosti neuvažuje

Téma eutanazie – neboli asistované sebevraždy nevyléčitelně nemocných lidí – dál rozděluje společnost. Na zákonu, který by v Česku tuto možnost zavedl, se neshodnou v Poslanecké sněmovně ani v Senátu. Zákonodárci chtějí nejdříve zahájit širokou debatu. O mimořádně citlivé zkušenosti teď promluvila právnička a spisovatelka Hana Frištenská.

Tři kamarádky prožily před deseti měsíci nejtěžší chvíle. Jana Vejvodová se rozhodla podstoupit asistovanou sebevraždu v Německu. „Nechtěla už dál žít a požádala nás, abychom ji vyprovodily,“ upřesňuje Frištenská.

Trpěla rozedmou plic, léčba neexistovala a dusila se. Vstoupila proto do organizace, která řeší asistované umírání. Prošla pohovory, vyšetřením i zkoumáním ve Švýcarsku. Povolení získala. „Protože nemohla pít, požádala o injekci, která jí byla podána. Ale musela si ji stříknout sama. To se natáčelo,“ popisuje Manuela Stud.

„Večer před tím uspořádala večírek. To byla zvláštní atmosféra. Den na to (...), ještě jsme spolu posnídali a v devět hodin přišly dámy, které to provedly. Otočila uzávěrem, během několika vteřin spala, během několika minut zemřela,“ vzpomíná Frištenská.