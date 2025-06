Luční bouda dle KRNAPu nerespektuje zákon. Spolumajitelka objektu mluví o šikaně

Luční bouda v Krkonoších omezila provoz kvůli sporům se správou tamního národního parku (KRNAP) ohledně pokut za vjezdy do rezervace. „Jestliže jsou pokuty mezi dvaceti až čtyřiceti tisíci korunami za jednotlivý výjezd pro člověka, kterému já zaplatím za seřízení automatů na kávu čtyři tisíce, tak je to podle mě šikanování,“ prohlásila v Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou spolumajitelka Luční boudy Klára Sovová. Správa KRNAPu ale pokládá postup Luční boudy za nátlakovou strategii. „Podstata sporu spočívá v tom, že Luční bouda není ochotná respektovat zákon o ochraně přírody a krajiny, který nastavuje jasná pravidla pro to, jak mohou podnikatelé fungovat v klidovém území,“ oponoval Sovové mluvčí Správy KRNAPu Radek Drahný.