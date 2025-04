Svatby, kavárna i muzeum. Poštovní dvůr po letech opět ožije

„Chceme, aby se sem lidi zase vraceli – na koncerty, svatby nebo jen tak posedět do kavárny. A hlavně – chceme do Poštovního dvora vrátit život,“ říká jeden z nových vlastníků Artur Dariusz Regieta. Jednu z nejvýznamnějších kulturních a architektonických památek Karlových Varů jeho rodina koupila loni. Budova se proslavila kontinentální premiérou Dvořákovy symfonie Z Nového světa, do tamní kavárny chodíval i Johann Wolfgang Goethe.

Rodina Regietových už sedmnáct let v Karlových Varech provozuje Vánoční dům a Muzeum medvídků. Ihned po koupi zahájila postupnou obnovu celého areálu Poštovního dvora. Celková rekonstrukce vyjde na desítky milionů korun.

„Akce v zahradních budovách plánujeme spustit už koncem května,“ uvádí Regieta. Hlavní budova se veřejnosti otevře pak v září. Poštovní dvůr nabídne prostory pro svatby, soukromé společenské akce, kavárnu, restauraci, ubytování a dvě nová muzea – muzeum zvonků a muzeum samotné historie objektu. „Zpřístupníme i místa v prostorách objektu, kam se veřejnost nikdy předtím nepodívala,“ dodává Regieta.