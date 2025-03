Arcibiskupský zámeček v Hukvaldech se promění na expozici o přírodě

Bývalý arcibiskupský zámeček v Hukvaldech na Frýdecko-Místecku, který byl čtyřicet let prázdný, dostane nové využití. Objekt v historickém centru obce se promění na Expo Hubert a po rekonstrukci bude návštěvníkům představovat zajímavosti ze světa přírody. Modernizace bude stát sto milionů korun bez DPH a část nákladů pokryjí evropské dotace.

Ekocentrum Hubert sídlící v budově dřívějšího správce zámku tak doplní nová expozice v samotném zámku. „Veřejně přístupné expozice o přírodě s podtitulem Co v oboře neuvidíte rozšíří aktivity ekocentra,“ ujasnil Miroslav Přikryl z biskupského Odboru dotačních projektů a církevní turistiky.

Zámek, který je nedaleko vstupu do hukvaldské obory, býval v minulosti letním sídlem olomouckých arcibiskupů. Už řadu let je ale objekt prázdný a v pátek začala jeho přestavba na moderní expozici. „Mám radost, že díky tomuto projektu vytvoříme místo, kde budou moct návštěvníci ve všech ročních obdobích žasnout nad krásou a tajemstvím přírody, kterou nám Bůh stvořil,“ uvedl biskup Martin David.

Hukvaldům schází celoročně přístupný turistický cíl

Analýzy podle mluvčího Biskupství ostravsko-opavského Ondřeje Elbela, ukázaly, že Hukvaldům schází celoročně přístupný turistický cíl, který by vyvážil sezonní návštěvnost lokality. Součástí zámku bude kromě expozice také bistro s terasou směrem do zámeckého parku. Expozice budou věnované přírodnímu bohatství regionu, zvláště zaměřeny budou na ekosystém lesa.

„Souvisí to s tím, že biskupství v přilehlé oboře a lesích hospodaří a má přímou vazbu na okolní krajinu,“ uvedl Přikryl. Stavební práce by měly trvat do příštího léta, pak se budou instalovat expozice. S otevřením se počítá v květnu 2027.

Zámeček v hukvaldském podhradí dal postavit olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenbergu v 50. letech 19. století. Komunisté ale zámeček a přilehlé pozemky zestátnili a vybavení se přesunulo na zámek v Kroměříži. V budově hukvaldského zámku poté vznikla škola, která v něm fungovala až do 80. let. V 90. letech stát vrátil zámek i přilehlý anglický park Biskupství ostravsko-opavskému. Církev dala opravit průčelí zámku směrem k hlavní cestě a pečovala o zámeckou zahradu.