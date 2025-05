Seniory v bzeneckém domově může ohrozit špatné zacházení, míní kancelář ombudsmana

Pracovníci kanceláře ombudsmana při loňské návštěvě v Domově u sv. Marušky v Bzenci na Hodonínsku, který zajišťuje domácí péči nesoběstačným a nemohoucím lidem, zjistili řadu pochybení. Například to, že odborné úkony, jako je podávání léků, dělal nekvalifikovaný personál. Klienti mohou být ohroženi špatným zacházením, upozornil zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm. Člen výboru spolku U sv. Marušky Lukáš Polánek nařčení vyvrací.

Zástupce ombudsmana upozornil i na nedostatečnou nutriční péči. „Při zaznamenané praxi může snadno dojít k dlouhodobému zanedbání výživy klienta. Spatřuji zde riziko možných fatálních důsledků,“ uvedl. Prostory domova také podle šetření nebyly uzpůsobeny bezbariérově, i když většina klientů měla sníženou mobilitu. I to je jedna z příčin, která zde seniorům měla ztěžovat možnost pravidelného pobytu venku.

Důchodci místy čekají na umístění do domova i přes rok

„Poskytování pobytové sociální služby bez registrace lidem s vysokým stupněm závislosti na péči je z hlediska špatného zacházení příliš rizikové a klientům neposkytuje žádné záruky. Domov u sv. Marušky by měl proto o registraci neprodleně zažádat, a pokud ji nezíská, poskytování sociální služby ukončit,“ upozornil Schorm.

Stěžuje si i na krajské úředníky, kteří měli před dvěma dny bez povolení a bez legitimace vstoupit do domova. „Navzdory našim výzvám prostor neopustili. Neprojevili žádný zájem o lidi v domě, pouze zabavili zdravotní dokumentaci a papíry, které byli ve stole s cílem, aby dokázali, že děláme něco nezákonného,“ uvedl v písemném vyjádření pro Českou televizi Polánek.

Kontroly, které nadále pokračují, považuje zástupce Domova u sv. Marušky Polánek za šikanózní. „Tolerovali jsme neohlášenou návštěvu a zásah do chodu domu, kdy rozrušili všechny v domě, dokud jsme nezjistili, že jejich zájem nesměřuje ke skutečné péči o lidi v domě, ale spíše ke hledání jakýchkoliv formálních nedostatků s cílem vyvíjet nátlak, udělovat pokuty, nebo nás dokonce donutit k uzavření,“ tvrdí zástupce domova.

Z některých neregistrovaných zařízení přicházejí do nemocnice dehydrovaní senioři s neošetřenými proleženinami

V Česku přibývá zařízení bez registrace

V České republice působí podle kanceláře řada nelegálních služeb, které nabízejí zajištění péče zejména seniorům. Jejich provoz však klienty může ohrožovat.

Na to, že neregistrovaných zařízení sociálních služeb, která obcházejí zákon, na jihovýchodní Moravě přibývá, upozorňují krajští úředníci, kancelář ombudsmana i lékaři, které Česká televize oslovila. Podle nich péči v takových zařízeních poskytují převážně laici, schází vhodná výživa i ošetření nemohoucích klientů. Kraj ale nemá pravomoc je zavřít. Redakce České televize se loni v prosinci vydala hned do pěti takových zařízení, aby ověřila, jak to v nich vypadá i jaké služby poskytují.

ČT se tehdy podařilo získat fotografie, které pocházejí z různých neregistrovaných zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji a jsou na nich vidět následky neodborné péče. Někteří senioři kvůli tomu opakovaně končí v nemocnici.