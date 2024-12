Z některých neregistrovaných zařízení přicházejí do nemocnice dehydrovaní senioři s neošetřenými proleženinami

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Neregistrovaných zařízení sociálních služeb, která obcházejí zákon, na jihovýchodní Moravě přibývá. Upozorňují na to krajští úředníci, kancelář ombudsmana i lékaři oslovení ČT. Podle nich péči v takových zařízeních poskytují převážně laici, schází vhodná výživa i ošetření nemohoucích klientů. Kraj ale nemá pravomoc je zavřít. Redakce České televize se vydala hned do pěti takových zařízení, aby ověřila, jak to v nich vypadá i jaké služby poskytují.

České televizi se podařilo získat fotografie, které pocházejí z různých neregistrovaných zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji a jsou na nich vidět následky neodborné péče. Někteří senioři kvůli tomu opakovaně končí například v kyjovské nemocnici. „Přichází dehydratovaní, zchvácení s neošetřenými dekubity (proleženinami, pozn. red.). Buď jsou zhoršeny ty staré nebo mají nové,“ popsal primář interního oddělení Nemocnice Kyjov Ľuboš Hasara. Často chybí i zdravotnická dokumentace. Domečků, jak se v oblasti lidově říká neregistrovaným zařízením, jsou podle informací České televize, jen na Hodonínsku desítky. Klienti v nich bývají často nepohybliví, trpí různými stupni demence nebo jinými onemocněními. „Pokud ošetřovatelská péče nesplňuje řádné standarty, tak hrozí to, že dojde k prudkému zhoršení zdravotního stavu. A to jsou právě ti pacienti, kteří sem ve velké míře přijíždějí,“ řekl ředitel Nemocnice Kyjov Jiří Vyhnal. „Další problém je manipulace s léky. Léky personál mívá volně k dispozici, nejsou pod zámkem, jak by měly být,“ popsal zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm. Budova by podle hygienických norem neprošla Jako zájemci o jejich služby se do některých neregistrovaných zařízení podívali i redaktoři České televize – například do Spolku Pěkné chvíle ve Stavěšicích na Hodonínsku. Prezidentka spolku Janka Gabčová na kameru mluvit nechtěla. Stejně jako vedení dalších, které Česká televize oslovila po telefonu. Odmítají také, že by stáli mimo zákon. Na dotaz, proč není zařízení registrované, odpověděla Gabčová, že budova by podle hygienických norem asi neprošla. „To zařízení, které se tváří, že registraci nepotřebuje, říká, že ani nemusí dodržovat žádné standardy – hygienické, požární, až po standardy péče sociální nebo zdravotní,“ poznamenal Schorm.

Proto mají většinou tato zařízení statut spolků a fungují v rodinných domech. Nemají zaměstnance, o klienty se starají takzvaní asistenti sociální péče. Lidé tam obvykle platí za ubytování, stravu, případně pomůcky měsíčně patnáct až osmnáct tisíc korun – plus příspěvek na péči, který nemohoucím podle stupně závislosti vyplácí stát. Provozovatelka dostala podmínku, zařízení funguje dál „V okamžiku, kdy nakumulujete počet patnácti, dvaceti lidí do jednoho místa poskytování péče a ti asistenti tam dochází, to už skutečně má znaky řízení sociální služby,“ řekla vedoucí oddělení koncepce a plánování Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Alena Novotná. To v případě neregistrace není podle úřadů i několika soudních rozhodnutí legální. Některé spolky na Hodonínsku a Uherskohradišťsku provozovala Andrea Kobingerová. Loni ji za přečin neoprávněného podnikání uherskohradišťský soud pravomocně potrestal podmínkou. Domy s ní spojené ale fungují dál, jak se ČT sama přesvědčila. A ačkoliv oficiálně v čele nestojí, na čísle z vizitky se ozve právě ona. A tvrdí, že teď už bude postupovat podle zákona. „My se registrujeme, ano,“ řekla. Na dotaz, jestli už si o registraci požádali odpověděla, že ještě ne, že si na to najali paní. Jihomoravští krajští úředníci zatím zkontrolovali na desítku zařízení. Mohou ale jen zahájit správní řízení nebo udělit pokutu. Jenže na tu je možné si domluvit splátkový kalendář. Některé případy předávají policii.