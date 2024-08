Domovům pro seniory chybí sestry. Pomoci by mohl nový návrh

Dlouhodobý nedostatek zdravotních sester se projevuje i v domovech pro seniory. Asociace poskytovatelů sociální péče proto přišla s návrhem, který by mohl aspoň částečně pomoci. Všeobecná sestra s vyšším vzděláním by nemusela být v zařízení nepřetržitě, ale jen osm hodin. Znamenalo by to víc práce pro praktické sestry s maturitou a nižšími kompetencemi. „Já v tom problém nevidím. Nejde o to, kolik je tam hodin, ale o to, aby péči určité kvality dělal ten, kdo k tomu má příslušnou kvalifikaci,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).