„Smart“ byty pomáhají zvládat lidem s roztroušenou sklerózou běžné úkony. Zajišťují alespoň částečnou samostatnost

A právě díky novému objektu odlehčovací služby přibudou kapacity na kratší pobyty nemocných klientů. „Ročně pomůžeme asi 350 lidem. Díky těm sedmnácti novým lůžkům věříme, že by to mohlo být plus dalších dvě stě lidí,“ uvedl mluvčí Domova svatého Josefa Jan Staněk.

Do budoucna by v tomto zařízení chtěli chytré technologie ještě rozšířit, a to i do dalších pokojů, především pak do domácností klientů.