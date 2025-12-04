Na jihu Čech někdo tráví psy, policie hledá svědky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Na jihu Čech někdo tráví psy, policie hledá svědky
Zdroj: ČT24

Neznámý pachatel tráví psy v okolí největšího českobudějovického sídliště. Během jediného dne se tam při venčení otrávila hned dvě zvířata, přičemž jedno nepřežilo. Další chovatelka teď ve stejné lokalitě našla návnadu s jedem. Místní veterináři i policisté se s problémem setkávají v posledním roce opakovaně. Strážci zákona prosí o pomoc případné svědky. „Během dvaceti minut mi přivezli majitelé dva psy s naprosto stejnými příznaky. Občas vyndáváme hřebíky a jehly ze špekáčků,“ řekl k situaci veterinář Ladislav Lapáček s tím, že útoky na psy neřeší poprvé.

Policisté letos vyšetřují už víc případů otrav zvířat než za celý loňský rok
Dohledávat otrávená zvířata a návnady pomáhají speciálně vycvičení psi

Neznámý pachatel tráví psy v okolí největšího českobudějovického sídliště. Během jediného dne se tam při venčení otrávila hned dvě zvířata, přičemž jedno nepřežilo. Další chovatelka teď ve stejné lokalitě našla návnadu s jedem. Místní veterináři i policisté se s problémem setkávají v posledním roce opakovaně. Strážci zákona prosí o pomoc případné svědky. „Během dvaceti minut mi přivezli majitelé dva psy s naprosto stejnými příznaky. Občas vyndáváme hřebíky a jehly ze špekáčků," řekl k situaci veterinář Ladislav Lapáček s tím, že útoky na psy neřeší poprvé.
