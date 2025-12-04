Komora kvůli ubývajícím venkovským lékárnám žádá systémovou změnu


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Provoz lékáren na venkově
Zdroj: ČT24

Z menších měst a obcí dál mizí lékárny, jejichž provoz je kvůli nastaveným podmínkám stále obtížnější. Ve velkých městech naopak přibývají především pobočky velkých řetězců. Hluk na Uherskohradišťsku je jednou z mála výjimek – po roce tam lékárnu znovu otevřeli. Česká lékárnická komora proto žádá systémové změny, díky kterým by se provoz lékáren vyplatil i v menších obcích. Podle ministerstva zdravotnictví se od příštího roku změní způsob bonifikací tak, aby lékárenská péče nebyla hrazena pouze podle ceny vydaných léků.

V už zmíněném Hluku původní provozovatelé lékárny odešli do důchodu a čtyřtisícové město tak zůstalo bez možnosti výdeje léků. Obyvatelé proto museli jezdit do okolních obcí. To se nyní mění. „Určitě je to velké plus pro všechny. Byl to problém, já mám třeba dvě malé děti a dostat se někam do lékárny pro léky nebylo vždy jednoduché,“ popsala obyvatelka města Martina Juřičková.

Nového provozovatele hledala radnice celý rok. „Občané se mě často ptali, kdy už lékárna bude,“ popsal starosta Hluku David Hájek (nestr.). Město nakonec vybíralo ze dvou finálních zájemců.

Venkov lékárny ztrácí, ve městech přibývají

Hluk je však výjimkou. Z venkova lékárny dlouhodobě spíše mizí, zatímco ve velkých městech počet provozoven roste – a to především těch patřících do velkých řetězců.

„Jedním z hlavních důvodů je způsob financování lékárenské péče v Česku. Ten je vůči menším subjektům velmi nespravedlivý,“ tvrdí prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. V tuzemsku je v současnosti registrováno 2697 lékáren, tedy jedna na zhruba 4045 obyvatel.

V Nových Hradech chybí apotéka, pomáhá „lékobus“
Lékobus

Lékárna ve Frymburku u Lipna funguje přes rok, aby ale mohla být provozována jako lékárna a ne jen výdejna, musela obec zajistit vedoucí lékárnici. „Jsme široko daleko jediná lékárna. Není v Horní Plané, v Černé v Pošumaví ani v Lipně nad Vltavou. To znamená, že by lidé museli jezdit až do Loučovic, Vyššího Brodu nebo Krumlova,“ vyjmenoval místostarosta Frymburku Antonín Labaj (nestr.).

V Nových Hradech je lékárna zavřená už tři roky. „Podmínky velkých řetězců tlačí malé lékárny ke zdi. Není to jen o tom, jestli najdeme magistru nebo magistra,“ zdůraznil starosta města Vladimír Hokr (nestr.). Obec proto seniorům zajišťuje takzvaný lékobus, který je vozí do patnáct kilometrů vzdálených Trhových Svinů.

Železná Ruda vypravuje mikrobus, který vozí místní do lékárny
Lékárna. Ilustrační snímek

Nedostatek personálu i kvůli horší mzdě

V příhraničí a na venkově je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných lékárníků, a to i kvůli nižším platům. „V okamžiku, kdy za stejnou práci můžete mít třeba padesát až šedesát procent republikového průměru v našem segmentu, je velmi složité někoho do takové lékárny získat,“ doplnil Krebs.

Většina příjmů za poskytnutou zdravotní péči ze zdravotního pojištění je podle Krebse vázána na cenu léčivých přípravků, které jsou vydány v lékárně. „V těch na venkově se vydávají především levnější přípravky. Plyne to mimo jiné z toho, že tam praktičtí lékaři předepisují levnější generika. Pak je ta odměna za poskytnutou péči ze zdravotního pojištění výrazně nižší, než je republikový průměr,“ vysvětlil Krebs.

Jestli má zůstat péče dostupná i pro pacienty v periferních oblastech, menších obcích a městech, měl by stát podle něj nastavit takové podmínky, aby mělo smysl tam lékárenskou péči poskytovat „Systémově se musí změnit odměňování lékárenské péče. Musí být více zohledněna práce, poskytování péče fixní platbou. Neměla by být tak zdůrazněna platba za tu cenu těch vydaných léků, protože to je ten hlavní problém,“ řekl šéf oborové komory.

Desítkám malých lékáren hrozí zánik
Ilustrační foto

Novinka v bonifikacích

Zdravotní pojišťovny po dohodě se zástupci poskytovatelů lékárenské péče bonifikují její poskytovatele v oblastech potenciálně ohrožených nedostupností této péče. Bonifikace jsou podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba poskytovány už řadu let a bude tomu tak i příští rok.

„Novinkou však je, že bonifikace bude automaticky bez žádosti nabídnuta všem poskytovatelům lékárenské péče v dotčených oblastech, pokud splní stanovené podmínky. Tímto krokem tedy dochází k dílčímu odklonu od úhrady lékárenské péče pouze na základě ceny vydaných léků,“ vysvětlil a dodal, že probíhají i diskuse o zvýšení kompetencí lékárníků v poskytování dalších zdravotních služeb.

Podpora krajů a obcí

Dostupnost lékárenské péče, ale i jiných zdravotních služeb ve vybraných regionech je podle resortu zdravotnictví součástí širšího problému s dostupností i jakýchkoliv jiných služeb v regionech s nižší příjmovou hladinou. „Zdravotní pojišťovny svými bonifikačními pobídkami působí na poskytovatele zdravotních služeb. Stejně tak mohou podpořit dostupnost zdravotních služeb i obce nebo kraje,“ podotkl Jakob.

„Některé obce lékárny podporují tím, že jim například umožňují fungovat v obecních prostorách nebo za symbolický nájem, za to jim patří velké poděkování. Každopádně ani to není systémové opatření,“ poznamenal Krebs.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje chtělo loni navrhnout změnu zákona o léčivech, která by umožnila sdílení vedoucího lékárníka mezi více provozovnami. Nakonec však zákonodárnou iniciativu nevyužilo.

Podle České lékárnické komory ale řešení nedostupnosti lékárenské péče nespočívá v rozvolnění pravidel či snižování nároků na kvalitu a odborné vedení, ale v systémových změnách s dlouhodobou perspektivou, o kterých chce stavovská organizace diskutovat i s novým vedením ministerstva zdravotnictví.

Výběr redakce

Soud uložil Švachulovi z kauzy Stoka trest sedm let a osm měsíců vězení

Soud uložil Švachulovi z kauzy Stoka trest sedm let a osm měsíců vězení

09:32Aktualizovánopřed 21 mminutami
Komora kvůli ubývajícím venkovským lékárnám žádá systémovou změnu

Komora kvůli ubývajícím venkovským lékárnám žádá systémovou změnu

před 26 mminutami
Německo vyslalo do Polska stíhačky na ochranu východního křídla NATO

Německo vyslalo do Polska stíhačky na ochranu východního křídla NATO

15:35Aktualizovánopřed 58 mminutami
Rusové poškodili elektrárnu v Chersonu, zranění jsou v Oděse a Slovjansku

Rusové poškodili elektrárnu v Chersonu, zranění jsou v Oděse a Slovjansku

12:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Minoritní akcionáři ČEZu podali žalobu na stát kvůli windfall tax

Minoritní akcionáři ČEZu podali žalobu na stát kvůli windfall tax

před 1 hhodinou
V naprosté většině věcí jsme se shodli, uvedl Šebestyán po jednání s Pavlem

V naprosté většině věcí jsme se shodli, uvedl Šebestyán po jednání s Pavlem

11:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V principiálních otázkách panuje shoda, sdělil Zůna po jednání s Pavlem

V principiálních otázkách panuje shoda, sdělil Zůna po jednání s Pavlem

10:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Neočekávám zásadně rozdílné postoje Pavla a vlády, řekl Macinka po schůzce na Hradě

Neočekávám zásadně rozdílné postoje Pavla a vlády, řekl Macinka po schůzce na Hradě

12:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Komora kvůli ubývajícím venkovským lékárnám žádá systémovou změnu

Z menších měst a obcí dál mizí lékárny, jejichž provoz je kvůli nastaveným podmínkám stále obtížnější. Ve velkých městech naopak přibývají především pobočky velkých řetězců. Hluk na Uherskohradišťsku je jednou z mála výjimek – po roce tam lékárnu znovu otevřeli. Česká lékárnická komora proto žádá systémové změny, díky kterým by se provoz lékáren vyplatil i v menších obcích. Podle ministerstva zdravotnictví se od příštího roku změní způsob bonifikací tak, aby lékárenská péče nebyla hrazena pouze podle ceny vydaných léků.
před 26 mminutami

Vědci na Trutnovsku našli v trase D11 hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století

Vědci v trase budoucí dálnice D11 v úseku mezi Jaroměří a Trutnovem objevili hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století, které považují za mimořádný archeologický soubor doplňující poznání tehdejších válečných konfliktů. Kromě hrobu z druhé slezské války z roku 1745, o kterém již informovali, našli také tři z roku 1866.
před 3 hhodinami

Podmínka za znásilnění pro muže ze Siřemi byla porušením zákona, rozhodl Nejvyšší soud

Krajský soud v Ústí nad Labem porušil zákon, když muži z Lounska uložil za znásilnění a omezování osobní svobody jen podmínku. Nejvyšší soud (NS) dal za pravdu stížnosti bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve za ODS). Muž později trestnou činnost opakoval, údajně v Siřemi věznil a znásilňoval další ženu. Výrok NS se však týká předešlého odsouzení a nemá bezprostřední důsledky. Za dané procesní situace totiž NS nemůže verdikt zrušit.
před 4 hhodinami

ODS ukončila členství odcházejícím zastupitelům z jihu Čech. Podle Kuby je to nešťastné

Vedení ODS fakticky ukončilo členství jihočeským a českobudějovickým zastupitelům, kteří již dříve oznámili, že stranu opustí. Končí na základě veřejné deklarace odchodu, řekl místopředseda občanských demokratů Martin Kupka. Ve straně tak skončili mimo jiné jihočeský hejtman Martin Kuba nebo českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová. Celkem jde o třicet krajských a čtrnáct českobudějovických zastupitelů zvolených za ODS. Všichni chtějí vstoupit do nového hnutí, které právě Kuba připravuje.
před 5 hhodinami

Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

Univerzitní firmy, takzvané spin-offy, které vysokým školám přinášejí zisk, jsou v zahraničí běžné. V tuzemsku se tento model prosazuje pomaleji. Na konferenci v Ostravě, pořádané agenturou CzechInvest, zazněly příklady úspěšných firem, které dokážou z akademického výzkumu vytvořit mezinárodně konkurenceschopný produkt i finanční přínos pro vysoké školy.
před 8 hhodinami

O víkendu se oteplí, místy může pršet

O nadcházejícím druhém adventním víkendu se v Česku oteplí, v neděli se nejvyšší teploty přiblíží k deseti stupňům Celsia, na začátku příštího týdne bude i kolem třinácti stupňů. I v noci má mrznout jen výjimečně, při jasné obloze a bezvětří. O víkendu zůstane obloha většinou zatažená, ráno se objeví mlhy, místy bude pršet, v pátek může v Čechách ve vyšších polohách ještě sněžit. Vyplývá to z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.
07:57Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Na jihu Čech někdo tráví psy, policie hledá svědky

Neznámý pachatel tráví psy v okolí největšího českobudějovického sídliště. Během jediného dne se tam při venčení otrávila hned dvě zvířata, přičemž jedno nepřežilo. Další chovatelka teď ve stejné lokalitě našla návnadu s jedem. Místní veterináři i policisté se s problémem setkávají v posledním roce opakovaně. Strážci zákona prosí o pomoc případné svědky. „Během dvaceti minut mi přivezli majitelé dva psy s naprosto stejnými příznaky. Občas vyndáváme hřebíky a jehly ze špekáčků,“ řekl k situaci veterinář Ladislav Lapáček s tím, že útoky na psy neřeší poprvé.
před 10 hhodinami

Hasiči a policisté evakuovali školu v Uherském Brodě kvůli riziku výbuchu

Hasiči a policisté ve středu evakuovali přibližně 450 lidí ze Základní školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Důvodem byla přítomnost isopropylalkoholu v jednom z kabinetů a potenciální riziko jeho výbuchu. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková na sociální síti uvedla, že obyvatelům v okolí nehrozí bezprostřední nebezpečí. Zásah skončil během odpoledne.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
Načítání...