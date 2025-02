Události v regionech: Mikrobus vozí lidi do lékárny

Radnice v Železné Rudě začala třikrát týdně vypravovat mikrobus do pětadvacet kilometrů vzdáleného Nýrska, kde si lidé mohou vyzvednout nebo nakoupit léky. Přímo v Železné Rudě chybí lékárna už přes deset let. Město se sice snaží dohodnout její otevření přímo v místě, to ale může trvat ještě řadu měsíců.