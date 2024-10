Desítkám malých lékáren hrozí zánik

Lékárna v Osečné funguje dvacet let a je v obci jediná. Po Novém roce ale nejspíš skončí. Na seznamu bonifikovaných provozoven už totiž nefiguruje. „Pokud o tu bonifikaci přijdeme, tak je to velký zásah do našeho hospodářství. Budeme muset výdejnu v Osečné uzavřít,“ potvrdila majitelka výdejny Hana Bernardová. „Chodí sem řada starších lidí, kteří nemají nikoho, kdo by jim vyzvedl léky jinde, a nedostanou se ani do města,“ nastínila tamní lékárnice Vendula Šrýtrová.

Kritérií pro získání bonifikace je hned několik. Přítomnost lékaře v obci, dostatečně dlouhá otevírací doba lékárny i dojezdový čas k nejbližší provozovně. Ten nesmí být kratší než deset minut. Osečná ale tuto podmínku splňuje jen v zimě. Starosta Osečné Jiří Hauser (SOCDEM) se proto písemně obrátil na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. „S prosbou, zda by nemohli přehodnotit svoje rozhodnutí a tu lékárnu tady ponechat,“ řekl.